El Valencia CF a semifinales y el Getafe CF... a llorar

Ganó el fútbol. El Valencia está en las semifinales de la Copa del Rey. Los de Marcelino García Toral le dieron la vuelta a la eliminatoria con un salvador triplete de Rodrigo Moreno para llevar la locura al estadio. El equipo remontó un partido que se puso en contra muy pronto con el gol de Jorge Molina a los cuarenta segundos del partido. Sin embargo, ni la afición ni los jugadores bajaron los brazos y lucharon hasta el último minuto con fútbol y goles. El Getafe acabó llorando y ni siquiera le valió su repertorio de anti-fútbol. A esta edición de la Copa se le empieza a poner cara de Copa del Centenario.

Cuarenta segundos duraba la ilusión en Mestalla. La euforia por el ambiente de remontada y el once titularísimo de Marcelino se desvaneció muy pronto. En menos de un minuto. Lo que tardó el Valencia en cometer un fallo en cadena tan evitable como cruel. Pérdida en el centro del campo, desajuste con choque incluido entre Paulista y Gayà y error clamaroso de Jaume. El portero, que reclamaba un fuera de juego inexistente, perdió la posición bajo palos, desprotegió el palo corto y Jorge Molina, el de siempre, lo aprovechó para subir el primero y obligar al Valencia a marcar tres a las primeras de cambio. Jarro de agua fría y, lo más preocupante, el Getafe tenía el partido donde quería. Los de Bordalás esperaban en su campo y concedían poco, siempre ordenados, multiplicando ayudas y con los niveles de intensidad al máximo. Cinco amarillas en 45 minutos. El Valencia no encontraba el camino. La ocasión más clara la tuvo Rodrigo desde la frontal. Su zurdazo pegadito al palo encontró respuesta la mano del portero del Getafe. Jaume 0-1 Chichizola. La portería marcaba las diferencias. El Valencia sufría para generar peligro, empezaba a precipitarse peligrosamente y, para colmo, las pocas que tenía no entraban. El equipo solo se asomaba al área azulona con algunos chispazos de Ferran Torres -siempre encarando a Damián- y las incorporaciones de Piccini y Gayà. El Getafe, mientras tanto, tenía en control del partido, estaba cómodo sin balón y hasta se permitía el lujo de descogarse en ataque con disparos de Cristóforo y Mata. Parejo tuvo dos golpes francos en el vértice del área, pero ni así. Las dos veces optó por la colocación antes que la potencia. Demasiado blando. Como el Valencia en la primera parte. Maksimovic, igual que en el Coliseum, volvió a comerse a Wass por dentro. Los de Marcelino se fueron al descanso con una última oportunidad de cabeza de Rodrigo a la salida de un saque de esquina que superó a Chichizola, pero no a Mata casi en línea de gol. El Getafe defendió y atacó más y mejor. 7 remates por 6 del Valencia.

El Valencia tuvo la oportunidad de engancharse a la eliminatoria muy pronto en la segunda parte. Sin embargo, esta vez se cruzó en el camino la revisión del VAR. El nuevo sistema de videoarbiraje anuló un gol de Santi Mina a centro de Piccini desde la derecha. El posible chispazo de reacción murió en un fuera de juego. Marcelino reordenó el equipo con la entrada de Cheryshev por Wass y el desplazamiento de Carlos Soler al centro. Nadie bajaba los brazos. Y Gayà muchos menos. El de Pedreguer puso un balón largo preciso por la izquierda, Cheryshev prolongó al área y Rodrigo, esta vez sí, batió a Chichizola. Mestalla rugía y el Valencia se volcaba en ataque asumiendo riesgos. Como el mano a mano de Mata ganado por Jaume, el disparo seco de Cristóforo o el cabezazo de Hugo Duro a bocajarro. El Valencia empujaba, el balón se paseaba por la línea de fondo de Chichizola y los de Marcelino, por primera vez ponían en aprietos al Getafe y los azulones empezaban su serial de patadas y pérdidas de tiempo. Djené veía la segunda amarilla por una entrada por detrás a Mina y dejaba al Getafe en inferioridad numérica. Estrada Fernández no se dejó amilanar. Era el momento. Marcelino metía más madera con Kang In, pero el Getafe ya no quería jugar y sacaba todo su repertorio de anti-fútbol. El Valencia lo intentó a la desesperada hasta el final. Kang In puso un balón en el área, Mina prolongó de cabeza y Rodrigo remachó en boca de gol. Solo faltaba un gol. Había tiempo, ganas y fútbol. Mestalla empujaba, el equipo más. Y así llegó el gol con jugada de Kang In, pase de Gameiro y remate de Rodrigo para llevar la locura al estadio.



Ficha técnica:

3 - Valencia: Jaume Doménech, Piccini (Kang In Lee, m.70), Garay, Gabriel Paulista, Gayà, Carlos Soler (Gameiro, m. 86), Wass (Cheryshev, m.56), Parejo, Ferran Torres, Rodrigo y Santi Mina.

1 - Getafe: Chichizola, Damián Suárez, Djene, Cabrera, Antunes, Portillo (Hugo Duro, m.67), Maksimovic, Flamini (Arambarri, m.57), Cristóforo (Bruno, m.78), Jorge Molina y Mata.

Goles: 0-1, m.1: Jorge Molina. 1-1, m.61: Rodrigo. 2-1, m.90+1: Rodrigo. 3-1, m.90+3: Rodrigo.

Árbitro: Estrada Fernández (comité catalán). Amonestó por el Valencia a Gabriel Paulista, Garay y Santi Mina y por el Getafe a Mata, Damián Suárez, Portillo y Chichizola. Expulsó por doble amonestación a Dejné (m.74).

Incidencias: encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el campo de Mestalla ante 34.000 espectadores. El partido acabó con empujones y alguna agresión sobre el terreno de juego. Para volver a soñar. ¡Que viva la Copa!