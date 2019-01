Reunión para el blindaje de Kang In, 80 millones de cláusula

Reunión para el blindaje de Kang In, 80 millones de cláusula J. M. LÓPEZ

Kang In está blindado. Los agentes del jugador están en las oficinas del Valencia CF, donde se celebra la celebra la reunión con Mateu Alemany para concretar el acuerdo que elevará la cláusula de rescisión del joven surcoreano de 20 a 80 millones de euros. La maniobra llega unas horas después de que Kang In firmase su mejor partido en el primer equipo ante el Getafe, en el que concretó dos maniobras determinantes para la remontada copera. Suyos fueron los penúltimos pases en las acciones del 2-1 y el 3-1.

Jugador y club han revisado su situación contractual adelantando los tiempos de un acuerdo que ya quedó sellado el pasado verano. Es una forma de premiar y reconocer los méritos de Kang In. Para la temporada 2019/20 estaba pactado un salto: ficha federativa de primer equipo y sueldo, con esa cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Tal y como ha informado SUPER, eso es lo que va a entrar en vigor desde ahora. Blindaje de la mano de su progresión deportiva y su realidad dentro del club. El Valencia CF no podía permitirse el lujo de mantener a Kang In en una situación de debilidad a nivel de mercado, ya que esos 20 millones eran un 'caramelo' para cualquiera de los gigantes de Europa. Por ejemplo, el Real Madrid, que siempre ha estado muy atento a su evolución.