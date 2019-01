Amadeo Salvo pasa al ataque

El ex presidente del Valencia CF, Amadeo Salvo, ha pasado a la acción en las redes sociales. Salvo, ahora propietario de UD Ibiza del grupo cuarto de Segunda División B, estrenó recientemente su cuenta de tuitter, y hoy ha cargado duramente contra Proliga, la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B.



El caso es que la cuenta de Tuitter de Proliga ha bromeado con la baja que el Ibiza le ha dado al italiano Marco Borriello preguntado a los usuarios que definan el paso del italiano por el equipo balear.



La respuesta de Salvo ha sido durísima: "A mí, como presidente de club afiliado a @ProLigaFutbol me interesa más saber a qué os dedicáis realmente y cuál es el sentido de estar afiliados. Cada dáa me lo pregunto. ¿Porque no ponéis algo que defina vuestra función? Sería mas divertido. Suerte".



