La mayor paliza al Getafe desde marzo de 2018

El Getafe de José Bordalás es uno de los equipos más competitivos y más difíciles de doblegar de LaLiga, competitivo al extremo, los azulones no encajaban tres goles desde el 3 de marzo de 2018, en la jornada 27 de la temporada pasada. Fue ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu (Bale y doblete de Cristiano Ronaldo, Portillo). Desde entonces hasta la noche del martes habían pasado 37 partidos. No está nada mal. Las últimas once jornadas del curso anterior y todos los choques de la actual temporada. Desde que el Getafe regresó a Primera División de la mano de Bordalás, el único equipo que ha mejorado el 3-1 de Valencia CF y Real Madrid ha sido el Alavés (3-0, en Copa del Rey). La reacción del bloque de Marcelino fue importante, levantó el 1-0 del Coliseum y el 0-1 encajado a los cuarenta segundos. Gran remontada.