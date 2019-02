Bordalás sobre la tangana de Mestalla: "Mis jugadores no hicieron nada"

El entrenador del Getafe, Pepe Bordalás, ha hablado en rueda de prensa previa al partido que este sábado juega ante el Levante UD en el Ciutat de València. El técnico del conjunto madrileño se ha referido a las sanciones que han recibido sus futbolistas por la tangana en Mestalla al finalizar el partido ante el Valencia CF en Mestalla, en Copa del

¿Qué le parecen las sanciones al Getafe por la tangana en Mestalla?:

"Han sido exageradas, se ve en las imágenes que nuestros jugadores no hacen nada. Son provocados e incluso agredidos como Damián o el delegado".

¿Cree que las sanciones son equitativas?:

"Ya ha dado mi opinión, no voy a repetir lo mismo. No me comparo a nadie ni pretendo igualarme a nadie. No voy a opinar de las sanciones de otros equipos".

¿Se ha dañado la imagen del Getafe?:

"Eso lo tenéis que opinar vosotros. La imagen del Getafe todo el mundo sabe cuál es. Si alguien se empeña en mancharla es su problema. Es un equipo que compite a un grandísimo nivel, es un equipo humilde y honesto".