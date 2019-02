El mensaje de despedida de Batshuayi

Michy Batshuayi se ha querido despedir de la afición del Valencia CF. El delantero ha utilizado las redes sociales para lanzar un mensaje de despedida, horas después de anunciarse su salida del club y su cambio de aires al Crystal Palace.



"A todos los aficionados del Valencia CF: Siento que no haya funcionado entre nosotros, y les deseo todo lo mejor para el final de la temporada. Esta ciudad y este estadio merecen un equipo en su mejor forma. Muchas gracias por su apoyo y por los que creyeron en mí.. Amor y Amunt", asegura el ya exjugador del Valencia CF.





no entraba en los planes de Marcelino y se había quedado fuera de las últimas convocatorias, pero no fue hasta las últimas horas del mercado de fichajes cuando se cerró. El futbolista y sus agentesaceptara una operación de, el destino preferido del belga, a la que el club propietario de los derechos del delantero se negó en rotundo. Por otro lado, existía otra negociación que venía de muchos días atrás con el Everton, que estaba interesado en fichar ay según la prensa inglesa se planteó pagar los cerca de 40 millones de libras que estaban pidiendo por el delantero del Valencia CF.Con este panorama,que finalmente aceptó la opción preferida por su club de origen, consciente de que en el Valencia CF no iba a volver a gozar de oportunidades.