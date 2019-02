"Sería un gran reto debutar ante el Barça"

Los dos vienen con hambre y con ganas de sumar. Rubén Sobrino y Facundo Roncaglia tienen las ideas claras. El jueves entrenaron a las órdenes de Marcelino y esta mañana han pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna para describir sus primeras sensaciones como valencianistas. Por la tarde, el delantero de Daimiel y el defensa argentino volverán a ejercitarse con el foco puesto en el foco puesto en el FC Barcelona. Están listos para entrar en la convocatoria. Los dos posaron con su nueva camiseta y mostraron los dorsales que van a portar: Sobrino lucirá el 23 y Roncaglia se pondrá el 4.

Estas han sido sus declaraciones:

¿Cómo afrontáis el reto y el salto al Valencia?

Ronca: Afrontamos de la mejor manera, con mucha ilusión, con ganas de ayudar y hacerlo bien para que siga la buena racha. Trataremos de aportar todo lo que tebemos dentro para que siga la buena sintonía.

Sobrino: El Valencia esta en un buen momento y la única forma de seguir así es con trabajo, sé que estoy en club con mucha historia y que cada partido que juega va con hambre que le caracteriza. Hay que mantener la línea.

El Valencia te ha fichado para hacer goles.

Sobrino: A los delanteros nos piden siempre eso y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para crecer. Los goles son importantes, pero sin el trabajo los goles no llegan, la base del éxito es el trabajo, lo tengo bastante claro, con trabajo las cosas selen bien seguro.

¿Cómo os enterásteis del interés?

Sobrino: Me entero cuando jugamos contra el Rayo, al terminar el partido. Mis agentes estaban allí, me lo dicen después para tener la cabeza en el partido. El interés del Valencia es importantísimo, es algo ilusionante, se pudo hacer todo bien y muy contento de estar aquí.

Ronca: Algunos días antes del mercado... Sabía que era una gran oportunidad, quiero aprovechar para agradecer las facilidades que me ha puesto la gente del Celta, que está en momento delicado, les doy las garcias por dejarme salir y tener esta experiencia, voy a comprometerme y aportar lo que pueda.

Por vuestra trayectoria os conocemos: Sobrino puede ser delantero o banda y Roncaglia puede ser central o lateral, ¿dónde os veis mejor?

Sobrino: He jugado desde 6 años en punta, es ahí donde de estoy más cómodo, con Pitu Abelardo he jugado banda derecha e izquierda también y aquí estoy para ayudar en la posición que sea.

Ronca: Me siento más comodo de central, pero he jugado mucho tiempo de lateral y no tengo problema en hacerlo. En realidad he jugado en las cuatro posiciones de la defensa. También de lateral izquierdo.

¿Por qué el Valencia? ¿Habeís hablado con aguién del vestuario?

Ronca: A penas supe, no lo dude, tengo compañeros como Neto, Piccini o Wass que conocía y me han contado un poco, sé la historia que tiene el club y lo que representa y el proyecto ambicioso que tiene.

Sobrino: Al Valencia lo conozco siempre, desde que empecé a jugar. Esta es oportunidad ilusionante, sé que estoy en uno de los mejores clubes y voy a jugar para una de las mejores aficiones. No me lo pensé ni un segundo.

¿Qué esperais del Valencia?

Sobri: El Valencia es uno de los mejores de LaLiga, nos proponemos conseguir los objetivos del club, sobre todo, desde el trabajo.

Ronca: Espero darle mucho al club, no espero nada del club... porque espero dar lo mejor y que el club se quede contento con lo que doy estos meses aqui.

Alguna preferencia para el sorteo de Copa

Sobri: El Valencia está caapcitado, para competir contra cualquiera, pero primero pensar en este fin de semana y a apartir de ahí pensar en Copa

Ronca: No tengo preferencias... sí imagino una eliminatoria abierta y muy linda. Pensar en el sábado que es un partido muy importante.

¿Qué referencias teníais del Marcelino entrenador?

Ronca: He hablado con jugadores y me han comentado, la forma de entrenar y como se manejan. Es un téctico exigente, el desafío es grande, creo que estoy preparado, me gusta el reto, el desafío y por eso vine aquí.

Sobrino: Tomás Pina está en el Alavés y jugó a sus órdenes en el Villarreal, con Cheryshev tengo relación y las conversaciones fueron un poco eso. Me contaron el trabajo, como insiste en la táctica, en el trabajo, la importancia que concede a aspectos como el físico o la nutrición... lo controla todo. Me gusta muchísimo y creo que voy a estar cómodo.

Debut este sábado ante el Barça: ¿Estáis preparados? ¿Os gustaría?

Los dos: Sí, sin ninguna duda... sería gran reto y sería lindo debutar en partido importante.

La cesión (Roncaglia) es de seis meses, pero hay opción de que te quedes.

No hay opción en el contrato... de momento, no.