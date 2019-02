Las trece respuestas de Marcelino

Marcelino García Toral habla sobre el Barça, el Betis, los fichajes, las provocaciones de Machín y Bordalás. Estas son sus palabras:

Betis en las semifinales de Copa.

Había tres grandes equipos posibles y dado que la temporada pasada ya nos tocó el Barça, yo no quería otra, al final nos ha tocado el Betis, va a ser una eliminatoria muy igualada, la vuelta la jugamos en Mestalla. El Betis es un muy buen equipo que está haciendo una gran temporada, está igual en la Liga y la Europa League, además tienen la ilusión de jugar la final en su estadio, será una eliminatoria bonita e igualada.

¿Le da miedo Messi?

Nos da mucho respeto y admiración por un futbolista que está increible, que lleva muchos años a un nivel extraordinario, es un elemento vital en el funcionamiento del Barça, nos hace disfrutar menos cuando juega contra nosotros, que nos hace sufrir, pero todos estamos encantados que esté en nuestra Liga, intentaremos que participe las menos veces posibles y que no tenga su máximo nivel de acierto que por otra parte es complicado, insistiremos en las ayudas para que su nivel de participación sea escaso.

¿Qué es más prioritario ahora: el Barça o el Betis?

Tenemos margen suficiente, hemos tenido cuatro días para este partido y de este al siguiente hay cinco días, así que intentaremos recuperar, va a jugar un equipo bastante similar al que ha jugado últimamemte, no haremos muchísimos cambios.

¿Está el Valencia en el mejor momento de la temporada?

Anímicamente por supuesto, este equipo lo ha pasado muy mal, lo han pasado mal porque el resultado no correspondía al juego, teníamos muchos problemas cara a portería, pero con la efectividad a favor las victorias nos dan ese plus de confianza y atrevimiento para obtener resultados, el hecho de ser persistentes y superar dificultades nos ha reforzado y estamos en el mejor momento.

Gayá es baja. ¿Estará para las semifinales?

Es pronto para saber si estará el jueves, veremos cuál es la evolución, el lunes se le hará una prueba y veremos.

¿Qué pueden aportar Sobrino y Roncaglia?

Roncaglia y Sobrino nos vienen a ayudar. Se produjo la salida de Rúben (Vezo) en el último momento y queríamos un perfil similar, Roncaglia tiene experiencia, es intenso y nos puede jugar en las cuatro posiciones de la defensa, de central y en los laterales. Sobrino es un futbolista que nos va a aumentar la competitividad en la zona de ataque, domina bien el espacio y el demarque de profundidad que es algo que podemos mejorar, vienen con mucha ilusión y sabiendo que van a tener dificultades para jugar, pero con el ánimo de hacernos mejor, ser útiles y aumentar la competitividad del equipo.

¿Te quedaste satisfecho con la plantilla tras el cierre del mercado?

Lo importante es el grupo de futbolistas de hasta ahora, tenemos una absoluta confianza en los jugadores que están participando ahora. Os vengo comunicando que este mercado iba a ser difícil y que las posibilidades de fichar eran muy escasas, sabíamos que la ocpion de Chicharito era muy muy difícil, así lo hemos manifestado y no nos planteamos otra situación que la actual: tenemos una plantilla competitiva y han venido dos futbolistas a aumentar ese potencial. Son jugadores de perfiles complementarios a los que tenemos y con ellos estamos convencidos de hacer una segunda vuelta muy buena. Estoy agradecido al club porque se ha trabajado mucho para incorporar a los futbolistas que pretendíamos.

¿Cambia la prioridad en la Copa?

Nosotros nunca dijimos que dejáramos la Copa de un lado. Dije que dábamos prioridad a la Liga, eso dije y los seguiré diciendo. Empezamos esta competición a ocho partidos para una final y ahora estamos a dos. Esperamos hacerlo muy bien para llegar al final, pero no quiero hablar más de la Copa. Quermos ponerle las cosas difíciles al Barca sabiendo que jugamos ante un equipo muy podereoso, más en forma que a principio de la competicion, pero vamos con la fe de ponerle las cosas difíciles.

¿Cómo estan Guedes y Kondo? ¿Llegan a la Copa?

Kondo va convocado y si no surge nada estará disponible. Gonçalo veremos, es posible que no, pero tampoco lo digo rotundamente.

¿Rúben Vezo salió porque él lo pidió?

Rúben expresó al club su propósito de salir, una vez que eso ocurrió trabajamos con la línea de que se pudiera dar esa circunstancia, los jugadores que no están a gusto con ru rol lo mejor es que salgan.

¿Cree que a Valverde le condicionará la eliminatoria contra el Madrid?

No lo sé, no tengo ni idea, lo que pensamos es que nos vamos a encontrar al equipo titular del Barça como así fue durante todos los partidos de Liga y Copa con sus futolistas siempre titulares, con Messi y compañía. Juegan el miércoles, tiene cuatro días... eso es lo que espero, pero decide Valverde, no sé lo que será.

Bordalás ha dicho que ellos son los que fueron provocados y agredidos.

No tengo nada que decir, las imágenes son las que son. Me hubiera gustado no presenciar lo que ocurrió después del final, pusimos al árbitro en una difícil situación, pero hay un acta, un comité, decide y no tengo nada que decir al respecto.

Machín ha dicho que no entiende cómo los jugadores del Valencia celebran un pase a las semifinales.

No he visto las declaraciones, ni las he escuchado, no voy a estar pendiente de todos los entrenadores, me extraña que Machín haya querido hacer un comentario negativo, me extraña. Lo tengo por una persona correcta y me extraña, la otra noche disfrutamos mucho porque todo se produjo muy rápido y en la vida hay que reír y celebrar, a mí me pegó un tirón... pero no creo que en ningún caso haya querido poner un tono negativo hacia los jugadores o hacia el club.