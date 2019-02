El Valencia CF financiará el viaje a la ida de las semifinales a los abonados

El Valencia CF está estudiando seriamente financiar parte del viaje de los aficionados que acudan al partido de ida de las semifinales de Copa del Rey en el Benito Villamarín ante el Betis. El partido se disputará el jueves de la semana que viene, el día siete de febrero.

El club no ha pactado bajar el precio de las entradas de grada visitante con el Betis para no crear un agravio comparativo con las entradas similares que no son de la grada visitante por ello el club financiará parte del viaje a los abonados que vayan al partido de Sevilla frente al Betis. De hecho, según ha podido saber SUPER, será un precio muy asequible.



Este es el comunicado oficial del Valencia CF

En relación con el precio de la zona visitante del estadio Benito Villamarin en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey, el Valencia CF ha decidido dar un descuento de 50 euros por entrada a todos los abonados que adquieran dichas localidades del modo habitual online, en el plazo preferencial previsto para abonados que finalizará a las 12 de la noche de mañana, sábado 2 de febrero. El VCF mantendrá el cobro del importe íntegro e informará en breve a los abonados del método de devolución de dicho descuento.