"El equipo está subiendo"

Geoffrey Kondogbia ha vuelto a jugar después de mes y medio lesionado. El centrocampista francés habló tras el partido frente al FC Barcelona:

Empate en el Camp Nou.

Si miramos el partido vemos que tuvimos bastante ocasiones para cerrarlo, además llevábamos dos goles de ventaja, pero no se puede olvidar la calidad de este equipo, es un buen resultado.

Punto muy trabajado.

Ahora estamos subiendo. Jugamos con más confianza y tenemos que seguir así para mantener este ritmo.

¿Cómo te has encontrado?

Me he sentido con buenas sensaciones, pero ahora tengo que coger el ritmo que me falta.

Apoyo de la afición.

La afición es un apoyo más para nosotros, siempre está detrás de nosotros y si estamos subiendo el nivel también es gracias a ellos.

Todo ha cambiado.

En el fútbol hay siempre momentos bajos, pero el equipo siempre estuvo unido y ha trabajado. Cuando las cosas estaban peor, el equipo siempre estuvo junto y esa es la clave, las cosas nos están saliendo mejor y hay que seguir en esta línea.

Y ahora la Copa.

Estamos en un buen momento para enfrentrarse al Betis, pero no hay que olvidar que el Betis tiene buenos jugadores, ahora hay que prepararse e intentar ganar a un gran equipo como el Betis.