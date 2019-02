FC Barcelona - Valencia CF, lanzados al Camp Nou

Sin apenas tiempo para digerir el emparejamiento de semifinales de Copa del Rey ante el Betis, el valencianismo tiene hoy otro plato fuerte. Ni más ni menos que partido de liga ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Cómo sera la ilusión que ha despertado la posibilidad de estar en una final de Copa del Rey que jugar ante el Barça parece haber quedado en un segundo plano...

Pero no será así porque hay tiempo para todo, de hecho, entre partido y partido hay hasta tiempo para que los futbolistas tengan el suficiente descanso que permita hacer a Marcelino dos onces de garantías sin verse obligado a dar descanso a jugadores importantes o a forzarlos más de la cuenta: «Tenemos margen suficiente, hemos tenido cuatro días para este partido y de este al siguiente hay cinco días, así que intentaremos recuperar, va a jugar un equipo bastante similar al que ha jugado últimamente, no haremos muchísimos cambios».

La Copa del Rey es lo mejor que le ha pasado al Valencia CF esta temporada porque no solo ha enchufado a la afición, -y ya se sabe lo peligros que es este equipo cuando va de la mano de su gente-, además, ha sacado del pozo al equipo. No se trata de que a partir de ahora el Valencia CF de Marcelino vaya a jugar como el Barça de Guardiola, no porque nunca será un equipo sofisticado en lo táctico, se trata de que la eliminación copera ha sido la culminación -puede que definitiva- de un proceso que viene de atrás y que supone que el equipo despeje definitivamente las dudas. Al margen del problema con el gol, el Valencia de Marcelino, como equipo, tenía un profundo problema de falta de confianza. Ya no lo tiene, de hecho, ahora es todo lo contrario. Los problemas que tienen que ver con lo anímico son así, se pueden solucionar con un solo chispazo. Le preguntan a Marcelino si el partido ante el Barça llega en el mejor momento y lo dice claramente: «Anímicamente por supuesto, este equipo lo ha pasado muy mal, lo han pasado mal porque el resultado no correspondía al juego, teníamos muchos problemas cara a portería, pero con la efectividad a favor las victorias nos dan ese plus de confianza y atrevimiento para obtener resultados, el hecho de ser persistentes y superar dificultades nos ha reforzado y estamos en el mejor momento».

Dejando la Copa del Rey de lado, lo cierto es que para el conjunto de Marcelino seguir sumando en la Liga es vital. La victoria del pasado sábado ante el Villarreal en Mestalla les permite dejar de mirar de reojo a los puestos más duros y peligrosos de la tabla y enfilar de manera definitiva el asalto a los puestos europeos. Queda temporada para ello por más que hablar de Liga de Campeones sea complicado en esos momentos puesto que el Sevilla del demasiado hablador Pablo Machín tiene siete puntos más antes de que comience la jornada y juega hoy ante el Celta de Vigo en Balaídos a las nueve menos cuarto.



Valverde y las rotaciones

En cuanto al FC Barcelona y la posibilidad de que su técnico Ernesto Valverde haga rotaciones en el partido de hoy pensando que el miércoles de la semana que viene se enfrentan al Real Madrid en el Camp Nou en la otra semifinal de Copa, el técnico vasco fue claro: «Lo que haremos es poner el mejor equipo para ganar. Veremos cómo están los jugadores tras el duelo con el Sevilla. Nuestra prioridad es ganar todos los partidos pero no nos podemos despistar en la Liga». Queda claro que el Txingurri no se fía del Valencia, porque «ha cambiado en el acierto goleador porque lo veo muy parecido al año anterior. El año pasado tuvo un comienzo espectacular con mucho acierto, y este año en cuanto a juego y esquema es parecido, pero generaban el mismo número de ocasiones pero no las convertían. Eso les hizo estar un poco abajo en el primer tercio de la clasificación. Ahora tienen más confianza y están remontando posiciones. Pero le veo en una dinámica parecida, y están en un buen momento de confianza, como se ve con su clasificación para las semifinales de la Copa». Valverde no podrá contar con Sergio Busquets por sanción y que da claro que no es Messi, pero es una ausencia de la que Marcelino puede sacar partido.