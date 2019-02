Marcelino García Toral se mostró satisfecho con el encuentro disputado por sus jugadores en el Camp Nou, pero considera que pudieron llevarse los tres puntos. Estas fueron sus palabras:

¿Es un buen punto?

Siempre que ganas 0-2 cuando empatas te quedas un poco desilusionado, podemos estar desilusionados, pero no lo merecemos, porque hicimos un extraordinario partido, para ganar aquí hay que jugar un partido espectacular o tener suerte, pues bien, hemos jugado un partido espectacular pero no hemos tenido suerte. Doy la enhorabuena a todos los jugadores, hay que sentirse orgullosos por ver cómo han competido contra el Barça, estuvimos muy cerca de conseguir la victoria. En dos minutos pasamos del 1-3 al 2-2, esto es un hecho que nos ha pasado mucho esta temporada, hoy volvió a suceder aunque contra el Barça estás expuesto a que ocurra.

¿Puede pasar factura el desgaste?

El equipo está creciendo, apoyado en que somos capaces de meter goles, a este equipo le faltaba tener brillantez y atrevimiento y confianza, eso nos impedía el acierto, no meter goles te merma a nivel mental pero no debe pasarnos factura porque jugamos dentro de cinco días, por eso hemos decidido una alineación sin muchos cambios, ver el nivel competitivo del equipo contra el Barça te da un plus a nivel mental físico, metal y futbolístico.

¿Ve a un Valencia a tiempo de todo?

El equipo está creciendo, pero hay que pensar en el día a día, veo similitudes con el equipo que muchas veces empató, solo que ahora metemos dos o tres goles. Ahora ha cambiado la dinámica, pero hay que pensar en cada partido con el máximo convencimiento como hoy y no pensar más allá, fijar la vista a largo plazo sería confundirnos.

¿Cómo está Gameiro?

Se chocó con Piqué y se produjo una inflamación en el ojo, el golpe le produjo ciertos mareos, pero la evolución luego ha sido muy buena y esperemos que esté disponible para el próximo partido.

¿Cuánto ha sufrido con Messi?

Hubo un momento que no sufrí, cuando estaba en la banda. Con ese jugador fuera... mejor, es un jugador determinante, de él sale el último pase, condiciona a todo el rival y es certero, chutó una vez, paró bien Neto, y la segunda para adentro. Es un futbolista extraordinario que nos hace disfrutar a todos.

Hace un mes el Valencia iba empatando con el colista y un gol de Piccini lo cambió todo. Todo ha cambiado. ¿Se ha acabado la pesadilla?

El pasado pasado está, hay que ser optimistas, ambiciosos, ese sufrimiento acumulado ha servido para aumentar el caráter y la autoestima y ambición de los jugadores, ahora hay que disfrutar de este resultado y después nos recuperaremos y a pensar en el Betis. Todo esto ha hecho más fuertes a algunos jugadores que son jóvenes, que son los que se exponen, quieren ganar partidos, quieren ser importantes, yo solo transmito ideas y tranquilizarlos, ahora hay que ser cada vez más competitivos. Cada vez lo estamos siendo, jugando a este nivel vamos a estar casi siempre más cerca de la victoria que de la derrota.

¿Se ha lesionado otra vez?

Estoy un poco tocado, pero no tengo que correr, con tener la garganta bien es suficiente.

En Valencia han sentado mal las palabras de Machín. ¿Cómo le han sentado a usted?

En la previa ya dije que no lo habiía escuchado, ahora sí las leí y sigo manifestándome igual, era una contestación sin ningún ánimo negativo y a través de un interlocutor así nos lo han trasladado, no creo que sea despectivo porque Machín me parece una persona respetuosa. Después de escucharlo me reafirmo.

Neto volvió a estar a un gran nivel, igual que Paulista. Qué poco se habla de ellos.

Son dos jugadores muy importantes que la temporada pasada rindieron a un nivel muy alto y esta también, además tienen valores, estoy muy satisfecho de esta plantilla, de su comportamiento como personas y como grupo. Me alegro de que las cosas salgan bien porque se lo merecen.