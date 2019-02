Marcelino habla sobre Machín

Marcelino García Toral no suele regatear la polémica cuando se le presenta en la rueda de prensa y, entre otras cosas, este sábado fue cuestionado por las palabras que dedicó Machín, técnico del Sevilla, a la afición y jugadores del Valencia CF. Estas fueron sus palabras:

En Valencia han sentado mal las palabras de Machín. ¿Cómo le han sentado a usted?

En la previa ya dije que no lo había escuchado, ahora sí las leí y sigo manifestándome igual, era una contestación sin ningún ánimo negativo y a través de un interlocutor así nos lo han trasladado, no creo que sea despectivo porque Machín me parece una persona respetuosa. Después de escucharlo me reafirmo.