Puntazo en el Camp Nou: este Valencia CF está muy vivo

Marcelino sigue sin ganarle al Barça pero pocas veces habrá estado en su carrera tan cerca de conseguirlo. El Valencia CF ha rascado un empate de su visita al Camp Nou y aunque posiblemente le moleste a Pablo Machín, es para celebrarlo. Competir así, en un escenario tan exigente, es casi como una victoria. El conjunto valencianista le jugó de igual a igual a los azulgrana, siguiendo con eficacia desde el primer hasta el último minuto un plan que pasaba por negarle los espacios al Barça y tratar de descoserlos en al contragolpe. Supieron sufrir cuando hubo que sufrir y supieron salir cuando había que atacar. Dos zarpazos pusieron al Valencia CF por delante en tan solo ocho minutos pero los de Valverde se recompusieron y, primero de penalti, y después con un disparo desde la frontal, equilibraron la balanza. El conjunto de Marcelino da otro paso firme en su recuperación, refuerza su estado de confianza de cara al primer asalto por la Copa del Rey y queda, a falta del resultado del Sevilla, a seis puntos de la Champions y a dos de la Europa League. Puntazo para seguir creciendo.

Saltó el Valencia CF al césped del Camp Nou con las pinturas de guerra y el cuchillo entre los dientes, dándole continuidad al espíritu de la Copa y renunciando a firmar ni siquiera el empate. Hasta tres llegadas tuvo el equipo de Marcelino en los dos primeros minutos de juego y Parejo estuvo presente en todas. La última, la más clara. Ter Stegen repelió su disparo desde el corazón del área y el rechace, franco, le caía a Cheryshev. El zurdazo del ruso, una de esas acciones que pueden perfilar el guion de un partido, pegó contra el poste pero el plan estaba trazado. Aguantar atrás, sin necesidad de colgarse del larguero, y salir disparado contra la portería azulgrana. Y así lo hizo el Valencia CF, con un Parejo estelar, un Rodrigo renacido, un Coquelin 'comme d'habitude' y con Wass y Cheryshev como sorpresas de la noche. El Barça, que no contaba con esa salida en tromba de los visitantes, tenía poca presencia en ataque y su partido comenzó cuando Messi entró en acción. El toque del argentino determina la velocidad de la máquina azulgrana. Desde el centro o desde la banda, el '10' trató de deshilachar el entramado defensivo valencianista tejiendo conexiones con todos los elementos que giran a su alrededor: Sergi Roberto, Coutinho, Vidal, Aleñá, Semedo...

Pese a que al cuarto de hora estuvo contra las cuerdas y tuvo problemas para escapar porque el balón le duraba muy poco, el Valencia CF acabó saliendo adelante. Y vaya si lo hizo. Parejo robó el balón a Messi en la frontal del área, Wass cede para Rodrigo y el hispano-brasileño que comienza galopar. Su carrera desabotonaba a los azulgrana, filtra para Gameiro y este, tras un extraordinario desmarque que lo deja uno contra uno ante Ter Stegen, fusila con frialdad de autómata. El '9' ha hecho reset, transmite otra energía, su mejoría física se nota y su liberación mental también. Quiere demostrar. Tanto, que en un balón dividido con Piqué metió la cabeza y salió malparado tras recibir un duro golpe que lo dejó 'KO'. Estaba tan mareado que tuvo que pedir el cambio. Flaqueaba también Paulista tras una carrera para rebañarle el balón in extremis a Suárez pero para ganar en el Camp Nou hay que sufrir y resistir. Apenas ocho minutos después de anotar el primero el Valencia CF iba a volver a batir a Ter Stegen. Lato iniciaba la jugada desde la izquierda y el centro de Cheryshev buscando a Wass obligó a Sergi Roberto, forzado, a empujar al danés. Penalti claro.

Parejo esta vez no cedió el balón a ningún compañero en horas bajas y el equipo lo agradeció. Dos zarpazos habían concedido al Valencia CF una ventaja como para no desaprovecharla pero cuando el marcador invitaba a soñar con la machada el Barça recortó distancias. Fue justo antes del descanso. Los de Valverde, al final, merodean tanto el área rival que es muy difícil que no pasen cosas y Undiano Mallenco señaló penalti de Lato en una acción un tanto dudosa sobre Semedo. El de la Pobla, obligado a cortar la jugada, metió la pierna y el portugués, muy hábil, se vino al suelo. Messi no perdonaría ante Neto. La marcha de Gameiro, noqueado, había dispuesto a Cheryshev como delantero eventual y el ruso asumió el papel. Incluso pudo servirle el tercero a Rodrigo. Superó el '11' a Piqué al contragolpe y buscó al hispano-brasileño, que llegaba segundo palo pero el remate, algo forzado, salió desviado por encima del larguero. Tras 15 minutos muy defensivos, el Valencia CF había estado a punto de hacer el 3-1 pero un despiste ante Messi te mata. Y eso fue lo que pasó. El balón quedó muerto en la frontal y el argentino, en una acción muy similar a la del partido de ida en Mestalla, encontró un hueco entre un bosque de piernas. Tras el empate a dos entró al campo Kondogbia, que reaparecía casi dos meses después de su lesión muscular en Mestalla. El Valencia CF estuvo mejor que el Barça en el último tramo, pero fue incapaz de concretar ningún contragolpe más y acabó agradeciendo el pitido final con el Barça volcado sobre Neto.



Ficha técnica:

2 - Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo (Jordi Alba, min.46), Gerard Piqué, Thomas Vermaelen, Sergi Roberto; Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Carles Aleñá (Arthur, min.66); Philippe Coutinho (Malcom, min.83), Lionel Messi y Luis Suárez.

2 - Valencia: Neto; Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista, Lato; Daniel Wass, Francis Coquelin (Kondogbia, min.72), Dani Parejo, Denis Cheryshev; Rodrigo Moreno (Santi Mina, min. 78) y Kevin Gameiro (Ferran Torres, min.39).

Goles: 0-1, min.24: Gameiro. 0-2, min.32: Parejo, de penalti. 1-2, min.39: Messi, de penalti. 2-2, min.64: Messi.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité Navarro). Amonestó a Sergi Roberto (min.30), Rakitic (min.45) y Jordi Alba (min.90).

Incidencias: partido de la jornada 22 de la Liga disputado en el Camp Nou ante 76.789 espectadores.