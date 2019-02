Gayà llega tiempo al Benito Villamarín

Marcelino García Toral recupera efectivos para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Betis. Volvió Geoffrey Kondogbia contra el Barcelona y el jueves lo hará José Luis Gayà. El lateral izquierdo del Valencia CF, baja por lesión en el Camp Nou, evoluciona bien de sus molestias musculares y llegará a tiempo al Benito Villamarín. El futbolista acudió el domingo a la ciudad deportiva de Paterna en el día libre de la plantilla para tratarse con los fisios y ser explorado por los médicos.

Las sensaciones fueron buenas y está previsto que en los próximos días se incorpore progresivamente al grupo sin correr riesgos innecesarios. El lunes, de todas formas, el jugador se someterá a una resonancia magnética para descartar una lesión de mayor gravedad. Su sintomatología es motivo de esperanza. Marcelino cuenta con él.

Gayà sintió un pequeño pinchazo muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha durante el entrenamiento previo al partido contra el Barcelona. El de Pedreguer se cayó de la lista de convocados a última hora, no viajó a la ciudad condal y ha trabajado al margen durante todo el fin de semana en las instalaciones blanquinegras con las 'semis' de Copa entre ceja y ceja. Por ganas no va a ser. José fue eliminado a manos del Barcelona en las semifinales de 2016 y 2018 y no quiere quedarse a las puertas de una final por tercera vez en su carrera. Jugará como ha hecho otras veces con sensaciones peores todavía.

El internacional absoluto se ha convertido en uno de los líderes del Valencia de Marcelino a base de personalidad, fútbol y una regularidad que le ha convertido en indiscutible. Gayà ha jugado 26 partidos como titular de los 33 últimos y el del Barcelona fue el primer encuentro de la temporada que se perdió por lesión. El lateral es el segundo futbolista del Valencia con más minutos (2.340) esta temporada solo por detrás de Dani Parejo (2.631) y por delante de otros titulares de Marcelino como Rodrigo Moreno (2.290), Carlos Soler (2.268) o Gabriel Paulista (2.265).

Soler y Mina, gasolina a tope

Marcelino armó un equipo prácticamente titular contra el Barça. El hecho de jugar el jueves por la noche (21:00) la semifinal de Copa contra el Betis -con cinco días para recuperar por delante- permitió al entrenador salir casi con todo en el Camp Nou. El técnico solo se guardó a Carlos Soler y Santi Mina. El mediocentro no disputó ni siquiera un minuto. El delantero gallego, por su parte, saltó al terreno de juego en el minuto 78 sustituyendo a Rodrigo y apenas se desgastó: tan solo un cuarto de hora. Ambos estarán al cien por cien el jueves en el Benito Villamarín. Igual que Gayà.

La semana Guedes

Arranca la semana de Gonçalo Guedes. El plan inicial del cuerpo médico era que el portugués reapareciera el próximo domingo contra la Real Sociedad en un partido de Liga en el que se esperan muchas rotaciones. Sin embargo, nadie en el club descarta la posibilidad de que el extremo entre en la lista de convocados para la semifinales del jueves contra el Real Betis. El propio Marcelino reconoció en la previa contra el Barça que el jugador llega justo, pero no está descartado «rotundamente». «Gonçalo ya veremos, es posible que no llegue, pero tampoco lo digo rotundamente».

El futbolista volvió al grupo el pasado 24 de enero con el alta médica. El próximo jueves se cumplirán las dos semanas de 'pretemporada' que le aconsejó el cirujano que le operó en Oporto. El doctor Vieira Amandio dijo que «volverá a jugar en dos semanas». La decisión, como siempre, será de Marcelino. Contra el Betis o frente a la Real. Ha llegado la hora de Guedes.