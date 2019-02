Lato no ve penalti por ninguna parte

El Barcelona se metió en el partido gracias al gol de penalti de Leo Messi en el minuto 39 con el que el Barcelona recortaba distancias (1-2). Undiano Mallenco vio falta de Toni Lato a Nélson Semedo de área en una polémica decisión arbitral que sigue dando que hablar. En unas tomas de televisión parece que existe derribo, en otras no. El jugador, el único que vio la jugada desde abajo, no ve penalti por ninguna parte. El joven lateral izquierdo no siente contacto. Así se lo hizo saber a sus compañeros. Quitó el pie para no pegarle y fue Semedo quien le buscó. El gol, por desgracia y con la luz verde del VAR, subió al marcador.

El partido de Toni en Barcelona fue bueno en líneas generales igual que el resto de compañeros. El problema es que su presencia en los dos goles del Barcelona pudo penalizarlo. Eso sí, el penalti del 1-2 es más que dudoso y en el 1-2 del Barcelona tiene la mala fortuna de que el balón queda muerto para Arturo Vidal y el chileno busca enseguida a Messi. El argentino tuvo minutos antes una jugada similar con un remate idéntico desde la frontal del área. Neto detuvo el primer disparo con una buena estirada, pero en el segundo tiro no vio la salida del balón de la bota de Messi y acabó superado. Lo bueno es que la actuación de Lato fue mucho más que esas dos jugadas puntuales. El lateral izquierdo, por ejemplo, inició la jugada del 0-2. El de la Pobla de Vallbona lanzó la contra con un pase preciso a Cheryshev que el ruso todavía hizo mejor con su asistencia al área y el posterior empujón de Sergi Roberto a Wass castigado con penalti y marcado por Parejo. Lato no se arrugó y siempre dio la cara delante de los Messi, Luis Suárez y cía. El lateral fue el valencianista con más participación en el partido: 51 pases por delante de Parejo (50), Rodrigo (31) o el lateral derecho Cristiano Piccini (30). Fue el primero del equipo en despejes (6), el segundo en tiros bloqueados (1) y el tercero en entradas (3).



Atacado por chocar con Messi

Para colmo ha tenido que soportar cómo la prensa nacional le crucificaba por la "entrada" a Messi cuando la realidad es que solo fue un choque entre los dos en un intento de Lato por frenar a Leo. De locos.