Parejo quiere luchar por títulos con el Valencia CF

Con motivo del anuncio de su renovación hasta 2022, Dani Parejo, capitán del Valencia CF ha repasado su tratyectoria desde que llegó al club y lanza unas palabras de cara al futuro inmediato, "nos queda mucho por vivir y nos queda mucho por disfrutar del fútbol en Mestalla".



Estas son las palabras de Parejo con motivo de la renovación de su contrato:



"Llegué al Valencia CF siendo un chaval, recién ganada la Eurocopa Sub'21 con España y con el sueño de crecer como futbolista. Con mucho trabajo y esfuerzo me tocó ir ganándome un puesto en el equipo siendo fiel a mi estilo, queriendo siempre el balón, aprendiendo de los errores y tratando de mejorar de la mano de grandes compañeros y grandes entrenadores con los que he tenido la suerte de convivir en el Valencia CF.



Aquí llevo ya más de trescientos partidos en los que hemos disfrutado del fútbol, hemos competido contra los más grandes, hemos tenido buenos y grandes momentos. También hemos sufrido y hemos tenido situaciones complicadas de las que hemos salido, porque como ya sabéis, el Valencia CF siempre se levanta. Tengo en la memoria algunas imágenes y algunas noches mágicas en Mestalla. En todos estos años en València también he ido creciendo como persona. Ahora ya soy un orgulloso padre de familia de dos hijos valencianos y por supuesto, valencianistas. A ellos les puedo decir con orgullo que soy el capitán de un equipo centenario y que trabajo día a día para lucir este brazalete para seguir formando parte de la historia de este club y para sentir el cariño de todos los valencianistas. Esta es mi casa y así lo siento, y aquí quiero seguir durante muchos años para ayudar a hacer más grande la historia de este club porque nos queda mucho por vivir y nos queda mucho por disfrutar del fútbol en Mestalla".



En redes sociales, Parejo ha señalado: "No se puede elegir ganar títulos pero sí con qué equipo quieres luchar por ellos".