Las 15 respuestas de Marcelino

Marcelino García Toral compareció ante los medios de comunicación para tratar los temas de actualidad del Valencia CF: Real Betis, Jaume Domènech, Ángel Torres, Guedes... Estas fueron sus palabras:

¿Qué partido espera contra el Betis?

Espero un partido complicado porque el Betis en un buen equipo, juega muy bien al fútbol, domina la posesión, no sé si saldrá muy atrevido o no, pero va a salir a ganar igual que nosotros cada uno con su estilo. Somos equipos muy igualados en capacidad, en la clasificación, estamos cerca en la Liga, jugamos en la Europa League, es un rival difícil, pero nosotros jugamos con mucha ilusión esta semifinal. Esperamos traer un buen resultado para la vuelta, mejor que el 1-0 de Getafe, con ese convencimiento vamos.

¿La intención es que siga Jaume en la portería?

Por supuesto. La temporada pasada llegamos a semifinales y jugó Jaume los dos partidos. Está establecido que así sea y no tiene que haber ningún cambio en ese sentido.

Ha perdido las cuatro semifinales. ¿Se la merece?

No sé si me la merezco o no, pero ganas tengo bastantes, estuvimos tres veces en la Copa y una en la Europa League, no lo conseguimos y esta es otra oportunidad que hay que aprovecharla, sería un bonito sueño, es una bonita ilusión y trabajaremos fuertes para conseguirlo.

¿Puede servir el estilo de juego del Camp Nou por la similitud del rival? Pueden regalar el balón otra vez...

No tiene por qué servirnos un partido para el otro, cada partido es diferente aunque sean similares rivales, ahora jugamos contra el Betis que es un equipo diferente, nosotros no regalamos el balón, el rival te somete porque es un buen equipo y somete a la mayoría de rivales con los que se enfrenta, pero no tuvimos contra el Barça un porcentaje bajo de posesión, pero el Barça es pasado, el partido del Betis es diferente y además son competiciones diferentes. Jugaremos un partido competitivo al máximo nivel para traer un resultado favorable.

El presidente del Getafe sigue a la carga. ¿Tiene que hacer algo el Valencia para defenderse?

No sé lo que tiene que hacer el Valencia, conozco a Ángel Torres hace muchos años, desde que tuve una entrevista con él para que fuera su entrenador y le dije que no. Nada me va perturbar. Tenemos un bonito sueño que comparto con los futbolistas, que comparto con el club, con la afición que es estar en una final después de once años. Nada me va a distraer de ese sueño.

¿Es el momento óptimo para jugar una semifinal?

Fuimos un equipo muy competitivo, pero no éramos capaces de transformar el juego en resultados fundamentalmente por la falta de gol. Ahora atacamos con más decisión, valentía y convencimiento al área rival y eso es un plus. Era una cuestión que tenía que llegar. Estamos mucho mejor que hace unas semanas, ahora la competición nos dice que hay que afrontar este partido muy ilusionante para todos y así lo vamos a hacer con nuestra convicción y la fuerza de la afición.

¿Qué le parece Canales?

Es un futbolista que está haciendo una magnífica temporada, coincidí con él cuando era un niño y en la segunda etapa ya no coincidí, pero es un futbolista que el año pasado ya jugó a un gran nivel en la Real, pasó momentos difíciles con tres operaciones de rodilla y me alegro que las cosas le vayan bien, se lo merece y esta a ninvel de los mejores jugadores de la liga española.

¿Contento por la renovación de Parejo? Usted siempre lo ha defendido.

Siempre opiné lo que pensaba, no fue una defensa, opiné e lo que yo veía, de un gran jugador y una extraordinaria persona. Solo exponía mi opinión y es lo que he hecho siempre, él se defiende con su juego y su capacidad futbolística y personal. Se defiende así mismo y es un motivo de satisfacción para todos que haya renovado. El Valencia dispone de un gran futbolista, como todos tendrá sus partidos regulares, buenos o muy buenos, porque no conozco ningún futbolista que juegue bien siempre, pero su rendimiento global es muy bueno.

¿Guedes esta para jugar?

Está próximo, pero para este partido no va a estar, es prematuro, le falta preparación.

¿Qué sensaciones tiene con los nuevos fichajes?

Se están adaptando bien al quipo, les va acostar tiempo entrar en la dinámica, pero nos van a ayudar, su actitud es buenísima, su predisposición es fenomenal y progresivamente su adaptación y rendimiento va a ser bueno. Es un equipo que ya viene de mucho tiempo y les va a costar entrar pero tienen que ser pacientes en el tiempo y esforzarse mucho, que lo están haciendo.

¿Y de los nuevos fichajes?

No me consta ninguno, nadie del club me ha comunicado nada, por lo tanto no tengo ninguna opinión.

¿Nota alguna diferencia con la semifinal del año pasado?

No creo, la temporada pasada teníamos mucha ilusión, igual que esta, la afición simialr, pero todos tenemos en la retina lo que sucedió en el tramo final del Getafe y eso hizo que ahora parezca que todos queremos... hay un hecho diferencial que es el año del Centenario, a nosotros también nos gustaría refrendarlo con un título y una final. No va a ser fácil, pero tenemos el chip de que lo vamos a hacer. Es lógico que todos pensemos que tenemos más posibilidades que contra el Barça que ha ganado 6 de los 10 últimos títulos, pero eso no quiere decir que vaya a ser más fácil.

En las dos últimas eliminatorias en Valencia tuvo que remontar en la vuelta, ¿Hay que pensar en un partido de 180 minutos?

Hay que pensar en el primer partido. En ambos partidos -Sporting y Getafe- hubo una similitud, jugamos dos segundos tiempos mejorables y en ambos se nos puso la eliminatoria más difícil, hay que reflexionar sobre eso de cara a este partido. Es una lección que tenemos que recordar e intentar evitar.

¿Kondogbia está para ser titular?

Creo que tenemos que ir poco a poco. Nos llenó de satisfacción verlo jugar contra el Barcelona, pero hay que ser prudentes y tener la seguridad de que no corremos riesgos.

700 valencianistas en Sevilla. ¿Algún mensajes para ellos?

Sabemos que están tan ilusionados como nosotros, con su fuerza nos van a ayudar a estar en la final. Itentaremos brindar un resultado favorable, pero jugamos contra un buen equipo, les pedimos que nos ayuden, ellos saben que nuestro equipo es mucho más fuerte con el apoyo desde la grada. Vamoos con la ilusión de traer un resultado favorable y aquí todos jutnos en la vuelta lograr el pase a la final. Pero va a ser una eliminatoria igualada y puede que se decida en el tramo final de la segunda parte de la vuelta.