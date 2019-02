Ángel Torres: "El morenito se tiró a agredir y el hijo de Marcelino en plan macarra por allí"

Ángel Torres echa más leña al fuego entre Getafe y Valencia CF con unas declaraciones incalificables en los micrófonos de El Transistor de Onda Cero. El presidente del club madrileño expone su versión de los hechos ocurridos en Mestalla tras el partido en que su equipo fue eliminado en la Copa del Rey, según él sus jugadores no son culpables de nada, solo respondieron a la provocación, se refiere a Diakhaby como "el morenito", del hijo de Marcelino dice que salió "en plan macarra", del árbitro que redactó el acta "con maldad", y de la celebración de la clasificación del Valencia CF para las semifinales estima que "parecía que habían ganado la Copa del Mundo".

Mención aparte para el propio entrenador del Valencia CF, del que asegura que "lo de Marcelino no viene de ahora, viene de Santander, de aquel famoso gol de Casquero, aquella semifinal de Copa del gol de Casquero que él decía que era fuera de juego. Íbamos 3-1 y estaba acabando el partido y parece ser que querían pasar a la final. Pues desde allí viene todo, de Santander, es que siempre tengo que chocar con el hijo, con la madre, con la hermana, con todo el mundo... Hombre, por favor, ¡vaya cruz que me ha caído a mí¡".

Torres afirma en esta entrevista que salió del estadio de Mestalla muy molesto con el arbitraje. ¿Es mejor no hablar?, le preguntan. "Bueno, nunca se sabe, pero los que hemos nacido así pues hablamos cuando consideramos que hay que hablar, sobre todo en un caso tan sangrante como lo que ocurrió después del partido, que creo que tenemos razón y no se nos ha tratado como creo que merecemos no solamente nosotros sino cualquier equipo".

Estos son algunos detalles de su relato de los hechos: "Terminó el partido, felicité al presidente, a Mateu Alemany, a Sol, a todo el mundo por la victoria y me quedé tres o cuatro minutos observando lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego. Después ya se metió todo el mundo, me bajé al túnel, dejé a la gente que terminara para la prensa, el entrenador a la rueda de prensa y luego al vestuario a escuchar a todo el mundo. Estaríamos allí cinco, seis o siete minutos todo el mundo en silencio y dirigí unas palabras diciendo que no me había gustado la imagen que se había dado aunque es verdad que hay que analizar que fuimos provocados, pero que no me gustó, y luego recoger y para Getafe, llegamos a las cuatro de la mañana y lo que les dije a todos es que en este caso cuanto menos se hable mejor, porque creo que sobra hablar cuando se ha visto algo tan claro. En el terreno de juego son 22, el árbitro, los dos linieres y el cuarto árbitro, y cuando termina el partido tenemos pues la provocación del jugador del Valencia, el morenito, que se tira a agredir, el hijo de Marcelino en plan macarra por allí por dentro del césped, que no sé a qué se dedica...".

Pero hay un jugador del Getafe que tira un balón al banquillo, le dice el entrevistador. "Le pega un balonazo no, le tira el balón primero el banquillo, y lo que hace Bruno es devolverle el balón, eso lo hacen siempre". Y sigue con el relato: "Ellos tiraron una botella de agua a nuestro banquillo y en nuestro banquillo terminó el partido y se metió todo el mundo al túnel, fíjate si nuestro banquillo hace lo mismo que el otro la que se puede liar. Nadie tiene que salir al terreno de juego, porque yo llevo muchísimos años en esto y nunca he visto una redacción del acta con tanta maldad y tan poco real de lo que había ocurrido, porque yo creo que quien provoca tendrá que ser sancionado. Nosotros lo que hacemos es repeler y defendernos de lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego, no vas a dejar que te peguen... Y luego los vigilantes, los armarios que había allí, la propia Policía Nacional, si veis las imágenes les tuvieron que llamar la atención ustedes no están aquí para entrar al terreno de juego a pegar a nadie. Yo creo que nosotros fuimos agredidos y en el caso de Bruno lo que hizo es defenderse, y luego se le da el mismo trato al que sale al terreno de juego sin ser futbolista, que no tiene ni por qué estar. Si alguien te ha provocado y te ha dicho pues vas al árbitro y al cuarto árbitro y se lo dices, pero salir a coger del cuello y a pegar... ¿qué quieres, que el otro se esté quieto? Y lo del hijo. Al delegado lo tiró al suelo. No tiene que estar en el terreno de juego, no sé cuál es la función ni me importa, pero ya estoy hasta las narices de estas cosas y luego somos nosotros los malos. Y lo que hemos hecho es defendernos de que hemos sido agredidos. Y el acta no dice la verdad, no se puede tratar con el mismo rasero a alguien que te va a pegar y te tienes que defender".

Respecto a las tarjetas, Ángel Torres asegura que "hay una falta a Djené y el árbitro, un error, se equivoca y le expulsa. Siete minutos de juego, cinco tarjetas, algunas porque pasaban por allí. Si las hubiera recurrido seguro que tres se quitan, ¿pero qué adelanto yo con que me quiten las tarjetas la semana siguiente, si la mala imagen, la provocación y el follón está demostrado? Ha ganado el Valencia y hay que felicitarle y, bueno, pues esperemos que ya llegaremos a otra final algún día".

Y una más: "Y luego la celebración, no podíamos salir, tuvimos que esperar allí media hora, parecía que habían ganado la Copa del Mundo. Cada uno lo celebra como quiere pero después del espectáculo de dentro... Y luego el tratamiento de la prensa, la primera imagen que sale en todos los medios es la del central del Valencia sangrando cuando el pobre hombre se había dado con su compañero. Y todo lo contrario, dos centrales que chocan, pues mala suerte, se había dado un golpe con Garay y estaba echando sangre. ¿Qué tiene que ver lo que ha ocurrido con este choque que se había dado con un compañero? Y el malo es el Getafe".