Jason: Tras los pasos de Nando, Juanfran, Vicente o Mora

Más de cien jugadores han defendido la camiseta del Valencia CF y del Levante UD a lo largo de su carrera. Desde Wilkes, el primer extranjero que jugó en Mestalla, a Mijatovic o Vicente. La lista hasta llegar a Jason es larga aunque, si se acota a Primera, se reduce a 16 futbolistas: Vezo, Juanfran, Farinós, Sissoko, Xisco Muñoz, Míchel, Navarro, Javi Fuego, Pallardó, Del Horno, Mora, Alfredo Castelló, Salva Ballesta, Gavilán, Cerra y Orban. El del gallego es un fichaje con dosis de picante.

Su llegada, gratis tras negarse a renovar con el Levante UD, provocó este martes un pequeño terremoto, incluyendo una comunicación de urgencia entre Alemany y Quico Catalán. La cosa está tensa, aunque en este caso no entre clubes, sino entre la entidad granota y el jugador. Llueve sobre mojado. Su caso es parecido más por el fondo que por las formas al de Nando, lateral izquierdo de carácter ofensivo que aterriza en Mestalla en 1987 tras criarse en el Levante UD. No hay tantos jugadores que hayan dado ese paso del Ciutat a Mestalla sin escalas en los últimos años. El más sonado es Vicente Rodríguez, Vicentín para la parroquia granota. El Valencia CF pagó 700 millones de pesetas en el 2000 y lo que sucedió en las 11 temporadas siguientes es historia. Poco antes llegaba Juanfran. El de Barona aterrizó en Mestalla y celebró la Copa de 1999 en La Cartuja de Sevilla. En los últimos años del Ciutat a Mestalla llegó Juan Luis Mora. Fue en 2005, a petición de Quique Sánchez Flores, y tres años después, regresaba al Levante UD tras jugar solo cinco partidos oficiales. El mismo año llegó José Enrique, aunque no llegó a debutar. Se fue cedido al Celta y de ahí saltó al Villarreal. El Derbi tendrá un aliciente añadido.