Setién habla del "estilo" de Marcelino

El técnico del Real Betis, Quique Setién, ha ofrecido la rueda de prensa previa a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El entrenador verdiblanco ha asegurado que espera una "eliminatoria abierta" contra "el mejor Valencia". "El Valencia CF al final acabará estando donde le corresponde. Ese proceso que pasamos todos los equipos a veces de dudas, ellos lo han pasado antes. Al final todos los equipos atraviesan sus momentos. Ahora entiendo que están bien. Espero al mejor Valencia. Ellos están en buen momento, nosotros también. Hay cosas que estamos haciendo muy bien y otras menos bien, pero ellos igual. Ahora han cambiado la racha de resultados, pero como nos pasa a todos siempre hay cosas que corregir", explica Setién.

Setién ha desvelado que se ha reunido con sus jugadores para mentalizarlos del momento clave de la temporada. "Hoy he hablado con ellos. Estos partidos lo que requieres de los futbolistas es que si quieren estar a este nivel que les pedimos tienen que dar lo mejor de sí mismos. No es un partido para dejar pasar, es un partido clave y que no hay vuelta. Vamos a ver dos partidos de nivel, igualados. Vamos a ver quién es el que acierta más".

El entrenador verdiblanco asegura que saldrán a buscar el partido y ha alertado a sus jugadores del peligro de los balones a la espaldas. "Nosotros no sabemos defendernos. Vamos a ir a buscar el partido, como lo hacemos siempre. Otra cosa es que el Valencia te someta, que te obligue a retrasar tu posición y que tengas que emplearte a fondo en la faceta defensiva. Pero nuestra mentalidad no es esa", decía.

Por último, recuerdó que han sido superiores durante muchas fases de los últimos enfrentamientos. "Creo que ha habido muchísimos momentos en los que hemos superado al Valencia en el campo. Espero que este partido podamos seguir jugando tan bien como lo hemos hecho contra este equipo. Conocemos bien al Valencia. Ya nos hemos enfrentado. Al igual que Marcelino ya nos conoce también. Hay dos estilos definidos y cada uno a su manera tratará de sacar adelante el partido".