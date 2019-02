Monumental ´zasca´ de Marcelino a Ángel Torres

Marcelino está centrado en la ilusión por la Copa en el día previo a la semifinal que el equipo se ganó en el campo derrotando al Getafe. No obstante, en su comparecencia previa al partido de ida ante el Betis ha respondido a una pregunta sobre las graves acusaciones realizadas por el presidente del club madrileño, algunas de ellas hacia su persona y su familia.

Ángel Torres aseguraba que "lo de Marcelino no viene de ahora, viene de Santander, de aquel famoso gol de Casquero, aquella semifinal de Copa del gol de Casquero que él decía que era fuera de juego. Íbamos 3-1 y estaba acabando el partido y parece ser que querían pasar a la final. Pues desde allí viene todo, de Santander".

Ese pasaje que inventa el presidente del Getafe, así como otros que fue desgranando en una entrevista a El Transistor de Onda Cero, motivaron esta respuesta por parte de Marcelino a la pregunta de si el Valencia CF ha de tomar medidas contra estas acusaciones:

"Yo conozco a Ángel Torres de hace muchísimos años, desde que tuve una entrevista con él porque me quería fichar y le dije que no. Nada me va a perturbar. Tenemos un bonito sueño que compartimos todos, jugadores, empleados, vosotros, afición, que es jugar una semifinal buena y disputar una final después de once años".



