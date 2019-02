"Debemos controlar la euforia o creernos que estamos en la final nos puede jugar una mala pasada"

Marcelino García Toral se mostró tranquilo y cauto tras el 2-2 cosechado por el Valencia CF frente al Real Betis este jueves en el Benito Villamarín. Estas fueron sus palabras:

Qué valoración hace del partido

En dos acciones de estategia y el rival solo hizo una ocasión de peligro, te encuentas de repente con 2-0. Es una situación muy difícil. El primero al filo del descanso y el segundo un poco extraño pero este equipo durante esos 55 minutos había demostrado para no ir perdiendo 2-0. Luego insistió, no se vino abajo, creó dos goles, un palo y el rival ni una ocasión de gol. Con ese bagaje me parece que el resultado es justo pero porque perdíamos 2-0 en el 55'. Me da la sesnación ocn total objetividad que el que más merecimientos hizo para ganar fue el Valencia CF. Creo que debíamos habernos ido con un resultado más favorable.

¿Cómo ve la vuelta?

No nos consideramos favoritos, debemos pensar que quedan 90 minutos en Mestalla qu evan a ser difíciles praa los dos equpios, el Betis ha ganado en el Nou Camp, en el Bernabéu y por lo tanto aunque tengamos un resultado favorable no estamos en la final. En ningún caso. Prudencia, humildad... A ver cómo llegamos a esa eliminatoria. Ahora toca estar felices por el resultado. La jugada del segundo gol es muy evitable, dije antes que es un gol extraño y que no debió haber ocurrido. Esto es fútbol. Es un castigo que castigo que recibimos.

Es momento de reconocer que Gameiro se ha levantado y da su mejor versión

Es un jugador que creo que al igual que pasa con el resto de lo sjugadores ofesnisvos no veía la portería o la veía muy pequeñita y ahora la vemos mayor. Hemos pasado de 17 goles en 19 jornadas meter dos o tres goles. ¿Trabajamos diferente? No. En el fútbol se dan circunstancias difíciles de explicar. Jugadores que siempre habían marcado goles no marcaban. Necesitaban un tiro de cada 15 cuando antes necesitaban uno de cada cinco o seis. Este sufrimiento que acumuló el equipo no ha hecho más duros. Hoy con 2-0 el equipo no se vino abajo, tiró un palo, marcó dos... Me alegro porque Kevin trabaja, es silencioso, insistió como el resto y ahora tenemos acierto. Y el acierto se traduce en victorias porque encajamos muy poco.

¿Va a seguir jugando Jaume la Copa?

No soy nadie para contradecir u opinar lo que los periodistas opináis. Si los cambios, si el juego... Me es igual. Tengo la conciencia tranquila, analizamos lo suficiente par asaber cuáles son lso caminos del equipo y no voy a entrar nunca. Respeto cualquier opinión de cualquier periodista. Jaume va a jugar porque es una decisión tomada desde el principio, la temporada pasada la jugó toda hasta que el Barça nos eliminó.

¿Cree que el principal problema es contagiarse de la euforia?

La euforia tenemos que controlarla. Depende de nosotros y de vosotros, periodistas de Valencia CF. No estamos en la final, hay que jugar un partido de noventa minutos. Creernos que estamos en la final nos puede jugar una mala pasada. Hay que ser humildes y respetuosos. Son un muy buen equipo y tenemos que jugar un gran partido para estar en la final, no podía ser de otra forma. Hemos hecho un cambio en el que desde mi opinión hemos sido bastante superiores al Betis.

El equipo se venía abajo al primer golpe. Ahora reacciona muy bien y se rehace después de situaciones adversas. ¿Qué ha cambiado?

Los goles y los resultados. Los resultados te dan confianza. Sentirte que siempre estás vivo en el partido y no como antes. Cada vez que nos empataba el rival nunca fuimos capaces de ganar. Solo ante el Huesca, en diciembre. Ahora sabemos que tenemos opciones, que el equipo va, que llega y que transforma. Ha cambiado la efectividad de nuestros jugadores. También añadiría que este equipo siempre quiso, en los momentos de dificultad lo pasaba mal y cuando sufres un día, sufres otro y vienen los resultados quieres aferrarte a ellos y no soltarlos. Sabes el camino porque sufrieste mucho antes. Sobre todo, es el número de goles. Podemos comparar los de enero con la suma de septiembre, octubre, noviembre...

¿En qué punto de su recuperación está Kondogbia?

Tenemos que ser progresivos y prudentes. Hoy ha jugado más minutos, ya veremos cuál es la decisión de cara a los próximos partidos. Creemos que puede estar para noventa minutos pero es arriesgado.

¿No es desesperante que el equipo siga encajando tras centro lateral?

Hasta el partido ante el Alavés habíamos recibido un gol a balón parado y creo que tenemos un bagaje muy bueno esta temporada pero cierto es que desde aquel día, cuando encajamos dos goles, estamos teniendo dificultades. ¿Cuál es el método? Yo solo conozco uno: trabajar. No conozco otro. Trabajar, trabajar, trabajar e insistir. Eso transmite confianza y efectividad.

Casi 700 valencianistas que se han dado una paliza de viaje para estar al lado del equipo

Gracias por habernos acompañado, en este campo lleno se hicieron notar. A la vez nos sentimos aliviados porque van a tener un viaje de vuelta plácido. Todos hubiéramos preferido la victoria pero enel minuto 85 no estarían muy contentos. Les deseo buen viaje, que nos sigan apoyando y que nos ayuden. Cualquier futbolista su rendimiento es muchísimo mejor con el aliento de su afición. Vaoms a intentar ganar a la Real en tres días y con su apoyo y ayuda en Mestalla estaremos más cerca de lograrlo.