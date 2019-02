El Valencia CF estudia denunciar a Ángel Torres

Marcelino está centrado en la ilusión por la Copa del Rey en el día previo a la semifinal que el equipo se ganó en el campo derrotando al Getafe. No obstante, en su comparecencia previa al partido de ida ante el Betis respondió a una pregunta sobre las graves acusaciones realizadas por el presidente del club madrileño, algunas de ellas hacia su persona y su familia. Ángel Torres aseguraba que «lo de Marcelino no viene de ahora, viene de Santander, de aquel famoso gol de Casquero, aquella semifinal de Copa del gol de Casquero que él decía que era fuera de juego. Íbamos 3-1 y estaba acabando el partido y parece ser que querían pasar a la final. Pues desde allí viene todo, de Santander. Es que siempre tengo que chocar con el hijo, con la madre, con la hermana, con todo el mundo... Hombre, por favor, ¡vaya cruz que me ha caído a mí¡».

Ese pasaje inventado por el presidente del Getafe, así como otros que fue desgranando en una entrevista a El Transistor de Onda Cero que presenta José Ramón de la Morena, motivaron esta respuesta por parte de Marcelino a la pregunta de si el Valencia CF ha de tomar medidas contra estas acusaciones: "Yo conozco a Ángel Torres de hace muchísimos años, desde que tuve una entrevista con él porque me quería fichar y le dije que no. Nada me va a perturbar. Tenemos un bonito sueño que compartimos todos, jugadores, empleados, vosotros, afición, que es jugar una semifinal buena y disputar una final después de once años".

Este miércoles, también el Valencia CF respondía a las acusaciones de Torres con un duro comunicado a través del cual el club "lamenta y condena" las palabras de Ángel Torres, que también están siendo estudiadas por parte del Comité de Árbitros y la Federación Española de Fútbol para posibles sanciones. "Sin perjuicio del análisis que están realizando tanto los organismos competentes del fútbol español como nuestros servicios jurídicos sobre las declaraciones del presidente del Getafe CF, D. Ángel Torres, el Valencia CF lamenta y condena los insultos a nuestro entrenador y cuerpo técnico, lamenta y condena la descalificación racista empleada sobre el jugador D. Mouctar Diakhaby y exige, en relación a todo ello, la pertinente e inmediata disculpa y rectificación pública".

En dicha entrevista, el presidente del club madrileño exponía su versión de los hechos ocurridos en Mestalla tras el partido en que su equipo fue eliminado en la Copa del Rey. Según él sus jugadores no son culpables de nada, solo respondieron a la provocación, se refiere a Diakhaby como "el morenito", del hijo de Marcelino dice que salió "en plan macarra", del árbitro que redactó el acta "con maldad" y sobre la celebración de la clasificación del Valencia CF para las semifinales estima que "parecía que habían ganado la Copa del Mundo".

Torres, además, afirmó respecto al árbitro que "yo llevo muchísimos años en esto y nunca he visto una redacción del acta con tanta maldad y tan poco real de lo que había ocurrido, porque yo creo que quien provoca tendrá que ser sancionado. Nosotros lo que hacemos es repeler y defendernos de lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego, ¡no vas a dejar que te peguen!".