Gol de Gameiro: El día que Albelda dejó de ser gafe

"No he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento" dijo David Albelda en la Cadena Cope donde colabora como comentarista instantes antes de que M'bia marcara gol en Mestalla en el último suspiro del partido. Aquel gol metió al Sevilla de Emery en la final de la Europa League y supuso un mazazo para el valencianismo. Aquello fue el uno de mayo de 2014, el Valencia CF ganaba 3-0 después de haber perdido 2-0 en el Sánchez Pizjuán. El colegiado añadió cuatro minutos de descuento y en el último marcó el Sevilla.

Ese "no he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento" ha perseguido a David Albelda como comentarista pero tal vez su fama de gafe haya terminado para siempre.

Fue también en los minutos finales del partido de semifinal de Copa del Rey que el Valencia CF jugó este jueves en el Benito Villamarín. Los de Marcelino perdían 2-1 pero amenazaban con marcar el gol del empate, y hasta Chersyhev estrelló un balón en el larguero. De repente, Albelda, le dice a Rubén Martín, narrador del partido: "Rubén, yo os dejo que voy a la tele", a lo que Poli Ricón añade: "No huyas David, no huyas" y Albelda le responde "es una pena porque no voy a poder ver el empate del Valencia CF". Pues bien, solo 16 segundos después, Gameiro hizo el gol del empate a pase de Rodrigo tras un excelente robo de Gayà.