"¿Kang In? Es difícil que un chico de 17 años tenga continuidad en el Valencia CF"

Marcelino García Toral ha comparecido este sábado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna a menos de 24 horas para el encuentro ante la Real Sociedad. El técnico ha valorado, entre otras cosas, el regreso de Guedes, la lesión de Gabriel Paulista en el entrenamiento de hoy, el estado de la plantilla o la ausencia en la lista de Kang In por segunda convocatoria consecutiva. Estas son sus declaraciones:

¿Guedes vuelve a una convocatoria después de su lesión, cómo lo ve? ¿Cómo está Kondogbia?

Guedes está apto, creemos que poco a poco tiene que ir participando ya, introduciéndose en la dinámica de equipo, estar en la concentración y estar disponible para el partido. Seremos progresivos en su incorporación porque viene de bastante tiempo sin entrenar, incluso antes de la operación venía entrenando poco y competía. Intentamos generar una base de entrenamiento sólida que le permita desarrollar sus cualidades. En cuanto a Kondogbia seguimos en un proceso, está cada vez mejor y creemos que está disponible para jugar más minutos. Esperamos que esté disponible.

¿Llama la atención que no esté Gabriel Paulista en la lista, cuál es el motivo?

No está porque en el entrenamiento de hoy notó una molestia en la parte posterior del muslo derecho y estamos pendientes del diagnóstico y la evolución.

Usted vino a decir que una de las claves es que el equipo no sabía gestionar la ventaja por la falta de confianza y debilidad mental del equipo. ¿Qué ha cambiado?

No hay un solo por qué, sino la suma de varios. El principal dato para mí es que creo que metimos en cuatro meses y medio en todas las competiciones 26 goles y en un mes y medio 18. Eso nos supone que en muchos partidos metíamos cero goles o uno y ahora somos capaces de meter dos o tres. A la vez que logramos victorias creo que muy importantes y de forma consecutiva nos ha dado la confianza que este grupo necesitaba. Creo que el haber sufrido, el haber pasado mal, estar incómodo con la situación del equipo, del rendimiento y el no ganar te va generando fortaleza interior desde el punto de vista individual y colectivo. Es la suma de todo ello, nos hace más fuertes todavía. El mayor empujón es ganar partidos. Normalmente se meten goles. fuimos al Camp Nou metimos dos goles, en Sevilla dos goles también, estamos en una buena dinámica. Ese juego que desarrollábamos lo hacemos con atrevimiento, fluidez y el porcentaje de efectividad es más alto. Esto tampoco va a ser eterno, tenemos que centrarnos en cada día, cada partido, con la máxima autoexigencia y respeto para el rival.

¿Cómo está la plantilla después del esfuerzo en el Villamarín?

Jugamos un partido 65 horas después del anterior, que supuso un esfuerzo físico y mental importante. Tenemos que mirar siempre hacia delante, haremos algunos cambios, intentaremos ganar el partido, veremos la respuesta física de los jugadores€ Estamos en un buen momento físico, futbolístico y mental. El partido ante el Betis nos vuelve a alimentar en nuestra convicción. Espero que la respuesta sea buena ante un equipo intenso, directo y poderoso, con gente desequilibrante en el ataque. Confiamos y tenemos el convencimiento de que vamos a tener una buena respuesta en el partido de mañana, además tenemos nuestra afición de nuestro lado. Solo ganamos tres partidos en la primera vuelta y ojalá seamos capaces de lograr la cuarta victoria.

Kang In Lee no entró en la lista ante el Betis y lo vuelve a dejar fuera de la lista. ¿Por qué? Ferran Torres fue titular el año pasado en San Mamés.

Por un lado creo que dos situaciones nunca son iguales, Kang In tiene diecisiete añitos, es segundo año de juvenil y yo no intervengo a nivel contractual, pero era una situación previsible, en el momento que se recuperase Gonçalo y si no hay lesiones tenemos que confeccionar una lista donde los jugadores polivalentes adquieren un valor añadido. Lato, por ejemplo, merece ir convocado más que otros compañeros pero no es un jugador que nos permita ocupar dos o más puestos. A la hora de completar la lista tenemos las cosas claras y a partir de ahí tiramos de jugadores que nos dan más soluciones. No puedo no llevar a Wass y hacer una lista con seis jugadores de banda, por ejemplo. Esto lo teníamos claro. Es una pena que no esté participando y jugando, es difícil que en un equipo como el Valencia CF tenga continuidad un chico de 17 años, si se la merece la va a tener, intentaremos que juegue y que compite. ¿Vosotros qué queréis? ¿Ganar, no? Nosotros también y es difícil elegir. No tengo mucho más que decir. Tengo que elegir a dieciocho jugadores con gran pena por mi parte se quedan fuera algunos jugadores que a nivel personal y profesional les tengo un grandísimo aprecio pero tengo que buscar lo mejor para el Valencia CF.