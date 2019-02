Kang In se plantea salir del Valencia CF cedido en junio

Kang In Lee se plantea salir cedido la próxima temporada. Según una información del medio Naver Sports, los representantes del talento surcoreano están valorando la posibilidad de que el futbolista abandone el Valencia CF a préstamo para tener minutos de calidad y foguearse en la élite. Hace tan solo dos semanas que se convertía en futbolista del primer equipo a todos los efectos y ya no puede bajar a competir con el filial pero la realidad es que necesita minutos para desarrollar su potencial y desde un tiempo a esta parte ha visto cómo su protagonismo se ha diluido en la medida que Marcelino ha ido recuperando futbolistas, quedándose incluso fuera de la convocatoria en los partidos ante el Betis en la semifinal de Copa del Rey y contra la Real Sociedad en LaLiga.

"Kang In tiene diecisiete añitos, es segundo año de juvenil y yo no intervengo a nivel contractual, pero era una situación previsible, en el momento que se recuperase Gonçalo y si no hay lesiones tenemos que confeccionar una lista donde los jugadores polivalentes adquieren un valor añadido", argumentaba el técnico, que añadía después: "No puedo no llevar a Wass y hacer una lista con seis jugadores de banda, por ejemplo. Esto lo teníamos claro. Es una pena que no esté participando y jugando, es difícil que en un equipo como el Valencia CF tenga continuidad un chico de 17 años, si se la merece la va a tener, intentaremos que juegue y que compite. ¿Vosotros qué queréis? ¿Ganar, no? Nosotros también y es difícil elegir".