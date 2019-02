Roncaglia se estrena con Garay

Fue la gran sorpresa del día. Gabriel Paulista sintió un 'pinchazo' en la parte posterior del muslo derecho durante la última sesión antes del encuentro de hoy (16:15) ante la Real Sociedad y Marcelino no pudo incluirlo en la lista de convocados. «No está porque en el entrenamiento de hoy notó una molestia en la parte posterior del muslo derecho y estamos pendientes del diagnóstico y la evolución», explicaba Marcelino. El percance, que a priori no parece grave, le obligó a retirarse antes de tiempo. Una lesión que derivará esta tarde en el debut de Facundo Roncaglia con la camiseta del Valencia.

El central argentino, cedido por el Celta de Vigo hasta final de temporada, tendrá la oportunidad de sumar sus primeros minutos como jugador blanquinegro en el once titular. Marcelino no cuenta con más alternativas para el centro de la defensa. Gabriel, que ya acabó con molestias musculares los partidos contra el Barcelona y el Betis, se ha lesionado, Diakhaby se encuentra sancionado tras la trifulca con jugadores del Getafe acabada la eliminatoria copera de los cuartos de final y hace poco más de una semana Rúben Vezo salió cedido rumbo al Levante. El francés, ex del Lyon, ha cumplido dos partidos, aunque todavía le quedan otros dos sin poder actuar. Roncaglia llegó para cubrir el hueco en la plantilla que dejaba el portugués y hoy frente a la Real Sociedad dispondrá de la primera oportunidad para convencer. Cabe recordar que la cesión del argentino que, precisamente hoy cumple 32 años, es completamente limpia sin opción de compra.

El Valencia CF dispondrá este domingo frente a los delanteros realistas Willian José y Oyarzabal de una pareja de centrales argentina. Ezequiel Garay es el hombre que más cerca está estos primeros días en la integración de Roncaglia al grupo. Garay encadena ya nueve partidos sin descanso en la Liga, duelos en los que ha rendido de manera notable siendo uno de los jugadores decisivos en el despertar del equipo de Marcelino. El entrenador asturiano dijo en la previa de la visita al Benito Villamarín que los dos fichajes irían entrando «poco a poco» en el equipo. La necesidad lleva ahora a Roncaglia al once, mientras que en los planes de Marcelino está el empezar a dar minutos en el ataque a Rubén Sobrino.