Marcelino García Toral se mostró "triste" por no haber logrado la victoria en un partido en el que el Valencia CF fue superior a la Real Sociedad, pero no dudó en hablar sobre el debut de Roncaglia, la vuelta de Guedes, la titularidad de Kondogbia o la falta de recambio para Dani Parejo:

¿Qué valoración hace del partido?

Creo que cuando juegas un partido con menos de 72 horas siempre se nota y más con el esfuerzo físico y mental del partido ante el Betis pero si no hemos ganado hoy no ha sido por eso. No hemos ganado porque tuvimos 4 o 5 ocasiones claras para meter gol y no marcamos. Si hubiéramos pagado mucho el esfuerzo el rival hubiera sido superior y no lo fue. Nos faltó transformar el dominio y la superioridad en goles. Esa ha sido la clave por la que no hemos sumado tres puntos. El equipo se comportó a un gran nivel defensivo, no concedimos prácticamente ninguna ocasión de gol y en ataque estuvimos al principio imprecisos pero en el segundo tiempo generamos o suficiente para haber ganado.

¿Se contemplaba pinchar hoy ante la Real?

Siempre tienes la idea de ganar. Siempre. Pero nosotros como ya dije en la previa no tenemos que fijar la atención más allá de lo inmediato. Y lo inmediato es intentar ganar cada partido. Y al final sabremos por qué estamos luchando. Estamos francamente bien, el equipo no ha desfallecido, no ha estado a un nivel más bajo a nivel de juego que en otros partidos. No metimos el gol que merecimos de forma clara, sobre todo en el segundo tiempo.

¿Ha echado en falta alguien que doble la posición de Parejo?

En el mes de enero nos coincidió que tenemos dificultades con Coquelin y Kondogbia. Tenemos que ser cautos, no arriesgar con ninguno de los dos. Si no los tuviéramos con molestias Dani hoy o en partidos anteriores hubiera descansado. Es lógico que acuse el esfuerzo corriendo más de 12 kilómetros cada partido y solo tres días después de jugar ante el Betis. El equipo está bien, está entero y veremos la evolución de todos los jugadores.

¿A qué se le puede achacar que al equipo le faltara una marcha?

Quizás el rival también juega. La Real ganó en el Bernabéu, lleva como siete partidos sin perder, son el equipo que más puntos suma fuera de casa después del Barça, Atleti y Real Madrid. No es sencillo dominarles. Yo quisiera poder dominar noventa minutos a todos los rivales pero es muy difícil y más si juegas cada tres o cuatro días. No hemos jugado el mejor primer tiempo pero la Real no nos generó, no pasamos por momentos de incertidumbre. Tuvimos una ocasión de Kondogbia y poco más, nos faltó pausa y precisión en el último pase, pero hemos hecho un buen partido. El primero que está triste soy yo pero a la vez tengo que ser analítico y pensar que hemos hecho un buen segundo tiempo, con ocasiones suficientes para haber ganado y el rival ninguna. Solo una que interceptó muy bien Gayà.

¿Van a seguir alguna pauta específica para recuperar la frescura física?

Tenemos que ir dosificando esfuerzos. Es lo que toca. Todos debemos des star al máximo nivel, tenemos que recuperar jugadores, dar descansos como hoy hicimos con Rodrigo e intentar evitar lesiones musculares. Es lo que nos queda. Queremos eliminar al Betis, pasar contra el Celtic y ganar al Espanyol. Más allá no miramos.

¿Cómo ha visto a Roncaglia?

Hizo un muy buen partido, estamos muy satisfechos de su adaptación rápida al equipo pese al poco trabajo táctico que ha hecho junto a su compañero. Muy serio, firme y contudente.

¿Qué le ha hecho dudar con Guedes?

Por circunstancias internas teníamos la idea clara de que los dos primeros cambios fueran los que fueron, luego veríamos en función del partido por qué nos decantábamos. Por eso se fue incorporando Wass, luego Guedes y luego Ferran.