Valencia CF - Real Sociedad: subidón a la Champions

Hay que cambiar rápido el chip. Aparcar la euforia de la noche mágica vivida en el Benito Villamarín y centrarse en la necesidad de la liga. El Valencia CF no tiene margen para la relajación. La desastrosa primera vuelta de campeonato pesa mucho. Los de Marcelino García Toral están obligados a ganar en Mestalla un rival directo como la Real Sociedad y seguir con sus aspiraciones de Champions intactas. La cuarta plaza no espera nadie. El Getafe reabrió una brecha de cinco puntos con su polémica y llorada victoria al Celta de Vigo y tanto el Sevilla como el Betis juegan a lo largo del día contra rivales en teoría inferiores como el Eibar y el Leganés respectivamente. El objetivo europeo exige sumar de tres en tres.

Ganar, por suerte, ya no significa una odisea para el Valencia. El equipo llega a este mes de febrero decisivo en Liga, Copa y Europa League en el mejor momento de la temporada con 8 de los últimos 12 puntos -Valladolid, Celta de Vigo, Villarreal y Barcelona- y 8 goles en los cuatro últimas jornadas. Un promedio de dos tantos por partido que parecía imposible hace dos meses y que ha devuelto la confianza, autoestima y el atrevimiento de todos. «Ahora atacamos con más decisión y valentía. Llevamos 18 goles en mes y medio», recordaba ayer Marcelino. El Valencia es capaz de todo con pegada. Getafe y Betis lo sufrieron en la Copa. Hoy es el turno de la Real.

El Valencia encadena cuatro jornadas sin perder y llega reforzado por los empates con sabor a victoria del Villamarín y el Camp Nou. El problema es que la Real Sociedad, con los mismos 30 puntos que el Valencia en la clasificación, también llega en su mejor momento de la temporada de la mano de Imanol Alguacil, invicto desde que se hizo cargo del equipo en diciembre. Vienen de ganar al Athletic de Bilbao en el derbi vasco y encadenan 11 de los últimos 15 puntos. Imanol recupera a Rubén Pardo, pero pierde a Zurutuza por gastroenteritis.

Imanol no podrá repetir el once titular que derrotó al Athletic en Anoeta. ¿Y Marcelino? El asturiano ha anunciado «algunos cambios» en la alineación. Empezando por la portería y la defensa. Neto Murara vuelve bajo balos y Facundo Roncaglia debuta en el centro de la zaga por la ausencia obligada de Gabriel Paulista debido a una lesión de última hora en el entrenamiento. El partido, entre Sevilla y Glasgow, también puede abrir la puerta de la titularidad a Ferran Torres, Daniel Wass o, sobre todo, a Kevin Gameiro. El francés pide a gritos la titularidad a base de goles y asistencias. Su aportación en ataque, como la del resto del equipo, es la clave del cambio para Marcelino. «El principal dato para mí es que creo que metimos en cuatro meses y medio en todas las competiciones 26 goles y en un mes y medio 18. A la vez que logramos victorias creo que muy importantes y de forma consecutiva nos ha dado la confianza que este grupo necesitaba. Creo que el haber sufrido, el haber pasado mal, estar incómodo con la situación del equipo, del rendimiento y el no ganar te va generando fortaleza interior desde el punto de vista individual y colectivo. Es la suma de todo ello, nos hace más fuertes todavía. El mayor empujón es ganar partidos. Además tenemos a nuestra afición de nuestro lado. Solo ganamos tres partidos en la primera vuelta y ojalá seamos capaces de lograr la cuarta victoria».