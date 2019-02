Directo, Valencia Mestalla - Olot

Sigue en directo los comentarios del Valencia Mestalla - Olot:

La previa



El Valencia Mestalla recibe a la UE Olot en un partido de extrema necesidad. Los equipos de abajo se han revelado y sus victorias han propiciado que la situación blanquinegra sea ya de alerta roja. La reacción no se puede hacer esperar más si se quiere luchar por mantener la categoría. El filial valencianista se encuentra sumido en una terrible crisis de resultados y se aferra a recuperar el Antonio Puchades y a los nuevos fichajes para combatir por la salvación y no caer descolgado del resto de equipos implicados en el descenso a Tercera División. La situación ya reviste cierta gravedad y no se puede seguir sin ganar. El primer factor, recuperar el factor campo, pasa por el choque de esta mañana.

Los de Miguel Grau son el peor local del campeonato y saben que tener la más mínima opción de girar la tortilla pasa por volver a ser fuertes en casa como en temporadas atrás. La adaptación de los nuevos fichajes, por otra parte, puede ser la clave del resurgir del equipo. En el partido ante el Atlético Levante acababan de llegar a la disciplina valencianista, pero ahora ya cuentan con la adaptación necesaria para rendir al mejor nivel. Futbolistas como Niko Kata, Álex Corredera, Sebas Moyano o Sekou Gassama están llamados a ser una tabla de salvación debido a su experiencia en la categoría.

El Mestalla tendrá enfrente un rival correoso, el Olot –entrenado por el valenciano Raúl Garrido- está realizando una gran campaña. A tan solo cinco puntos del play-off es un conjunto que rentabiliza mucho sus goles, especialmente si se adelanta en el marcador. Es de los equipos con menos gol en la zona alta, pero también uno de los más sólidos en defensa.

El último precedente, no obstante, está del lado del filial valencianista, que en la primera vuelta del campeonato ganó en tierras catalanas por cero goles a tres.

En el capítulo de altas, el Mestalla recupera a Miki Muñoz tras cumplir ciclo de amonestaciones y tiene a todo el equipo disponible a excepción del lesionado Javi Jiménez. Con ello, Miguel Grau podría alinear el once más veterano de la temporada con Kata y Miki en el medio y Álex Corredera acompañando a Fran Navarro o Sekou Gassama.