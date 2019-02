Mestalla se crece con el regreso de Gonçalo Guedes

La afición del Valencia CF volvió a ver a Gonçalo Guedes después de 65 días sin poder jugar por culpa de una hernia bilateral del deportista, dolencia de la que fue operado en Oporto el pasado 14 de diciembre. La importancia del jugador para el proyecto y para los seguidores es tal que en la grada se celebró a lo grande el momento en el que entró en acción. Corría el minuto 75 del partido cuando Denis Cheryshev dejó su lugar en el extremo izquierdo del equipo para Guedes. Minutos antes el estadio ya había entrado en ebullición al ver al portugués realizando ejercicios de calentamiento, pero los decibelios aumentaron a la hora de ponerse a jugar. Mestalla comenzó a bramar el clásico «a por ellos» mientras Guedes se colocaba en la banda izquierda, consciente de que con el '7' en forma para el Valencia va a ser más sencillo penetrar las defensas rivales.

Los resultados positivos de las últimas fechas propiciaron que la puesta a punto de Guedes haya podido disponer de más días de 'pretemporada' en Paterna. Esa ha sido la obsesión del cuerpo técnico, que el jugador vuelva en condiciones óptimas y no tarde demasiado en obtener el nivel que ofreció la pasada campaña. No obstante, a Guedes todavía le quedan unos cuantos partidos para «ir cogiendo la forma». A la conclusión del partido con la Real Sociedad, el luso agradeció los ánimos de los aficionados. «Muchas gracias. Estoy muy contento de volver al equipo. Han pasado dos meses, muchos días tratándome de la lesión y haciendo todo lo que estaba en mis manos para recuperarme. Por ello, ahora que he vuelto al campo con los compañeros estoy muy contento», indicó. Guedes vuelve «con muchas ganas»... «Pero sé que me queda mucho ritmo que coger, sé que tengo que hacer las cosas poco a poco, con paciencia. Todavía no estoy para 90 minutos»,confiesa.

En lo referente al empate sin goles frente a la Real Sociedad, el extremo luso admitió que en el vestuario «no» están «especialmente contentos» con el resultado. «Queremos más, como siempre, sobre todo, en casa. Sabemos que la Real tiene un gran conjunto. Hoy no ha podido ser la victoria, pero debemos seguir trabajando», añade Gonçalo Guedes, que destacó el ambiente en favor del Valencia que se forma en Mestalla: «Tenemos que agradecer a la afición todo lo que hacen por nosotros. Son muy importantes para el equipo».



Vuelta sin dolor

En los 15 minutos finales, coincidentes con la presencia de Guedes en el campo, la presencia ofensiva del Valencia se redujo a causa de la fatiga general. No obstante, el portugués demostró que ha vuelto sin dolor, con potencia en el par de arrancadas que realizó, aunque como él confesó falto de ritmo. Marcelino, por su parte, explicó por qué dudó a la hora de dar entrada a Guedes, quien salió un par de veces a calentar antes del cambio. «Por circunstancias internas teníamos claros los dos primeros cambios –Coquelin por Kondogbia y Rodrigo por Mina–. Luego el tercero lo veríamos en función del partido, si nos decantábamos por Wass, Guedes o Ferran...», dijo el técnico, que respira más tranquilo con Guedes en el equipo.