El Cádiz CF desvela cláusulas de la operación Manu Vallejo

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha comparecido este martes en rueda de prensa junto al futbolista Manu Vallejo para dar detalles de la operación con el Valencia CF, que ha fichado al delantero para la próxima temporada.

Vizcaíno ha asegurado que se trata del "traspaso más importante de la historia de LaLiga123, y el segundo también es nuestro con Álvaro García". Además explica que "ambos pueden ser más beneficiosos aún", en referencia a las diferentes cláusulas que se han incluido en ese contrato.

Cuestionado sobre esas cláusulas y más detalles del acuerdo de traspaso, sólo quiso desvelar algunos detalles: "Hay casos de cesión y preferencia del Cádiz en caso de subir a LaLiga y en otros casos. Además está incluida la participación del Valencia en el Trofeo Carranza en 2020". Es decir, si el Valencia CF decide cederlo la próxima temporada y el Cádiz ha ascendido a primera división, tendrá preferencia para quedarse otro año al delanteroo.

El máximo mandatario ratifica que la operación "tiene efecto a final de temporada porque teníamos claro que no íbamos a debilitar a la plantilla en pleno mercado de invierno". Una situación, el hecho de que Vallejo se quede cedido hasta el 30 de junio, que se ha podido dar gracias a que el club renovó al futbolista el pasado verano hasta 2023 cuando se unió definitivamente al primer equipo desde el filial. "Manu se ganó la renovación en el campo, si no se hubiera renovado quizás no estaría hoy con nosotros. Las condiciones han sido fuera de mercado".

El futbolista quiso dejar claro que el traspaso "no me ha cambiado", reconociendo estar "tranquilo y centrado sin mirar al mes de julio". Lo que no podía esconder era su satisfacción por el fichaje por el Valencia: "Es uno de los clubes más importantes de España, sé que me queda mucho por aprender, pero estoy muy contento por esta oportunidad". Ahora su mente se centra en el partido del domingo: "Quien piense que no voy a meter el pie y darlo todo es que no me conoce".