El día que Valdano comparó a Kang in Lee con Maradona

Kang in Lee está siendo una de las sensaciones de la temporada en el Valencia CF. Desde el pasado mes de enero ya es futbolista del primer equipo a todos los efectos, síntoma de que va quemando etapas a mayor velocidad que otros futbolistas de su edad. No en vano, el Valencia había previsto que fuera la temporada próxima cuando adquiriera este estatus de manera definitiva, pero el canterano nacido en Corea ya es uno más de la plantilla de Marcelino y su libertad vale ahora 80 millones de euros.

Pero en este mundo globalizado Kang in ya ha dado el salto al panorama futbolístico europeo y mundial, de ahí que el club de Mestalla se afanara a hacerle la ficha del primer equipo que conllevaba el aumento de la cláusula de 20 a 80 millones de euros. Además, el club de Mestalla recientemente ha llegado a un acuerdo de colaboración con LG Electronics España, una de las 118 filiales locales que esta compañía coreana con sede en Seúl tiene en España. Kang in es, efectivamente, un futbolista estratégico para el club en el mercado asiático y especialmente en su país, Corea del Sur.

En la carrera de Kang in hay un partido que supuso para él un punto de inflexión, el de la vuelta de los cuartos de final de Copa del Rey en Mestalla ante el Getafe. El partido iba empate a uno y el Valencia CF necesitaba dos goles para pasar la eliminatoria. El canterano entró en los minutos finales y de sus botas, con dos pases milimétricos, nacieron los dos tantos de Rodrigo que clasificaron al conjunto de Mestalla para las semifinales entre el delirio de la afición valencianista en un tramo final de encuentro que ya forma parte del imaginario colectivo blanquinegro. Pues bien, aquella actuación de Kang in sirvió para que Jorge Valdano, uno de los comentaristas más prestigiosos del fútbol español y mundial, comparara al joven valencianista con Diego Maradona en un artículo publicado recientemente en el periódico El País. Esto dijo Valdano de Kang in Lee:

"Surcoreano de Villa Fiorito. Kang In Lee, sin haber cumplido los 18 años, irrumpió en el Valencia CF con el atrevimiento de un niño y la personalidad de un hombre. Zurdo cerrado, con buena visión de juego, una disciplina militar para las obligaciones y un amplio repertorio futbolístico: preciso en el pase, imaginativo en el regate, descarado en el tiro€ No pide permiso para nada porque tiene las dos valentías que exige el gran fútbol: la de poner la pierna y la de pedir el balón. Frente al Getafe, Marcelino lo puso cuando el partido quemaba y el Valencia necesitaba dos goles para clasificarse, gesto indiscutible de confianza. Lee supo conciliar la urgencia con la precisión, el juego lateral con el profundo, y participó de forma activa en los dos goles que le faltaban a su equipo para que el campo se viniera abajo. Si me decían que este surcoreano había nacido en Villa Fiorito (el barrio de Maradona), me lo hubiera creído".