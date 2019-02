"Cuando quité a Racic todo el estadio se puso en pie y eso en Tenerife lo he visto pocas veces"

Uros Racic se ha convertido en uno de los futbolistas de moda en segunda división. El centrocampista serbio juega en el Tenerife cedido por el Valencia CF y en pocos partidos se ha ganado ya el respeto del vestuario, de la afición chicharrera y lo que es mejor, del entrenador, el valenciano José Luis Oltra.

Ha jugado cuatro partidos desde que llegó al Tenerife en el pasado mercado invernal pero ha tenido tiempo de sobra para hacer gala de sus facultades. En declaraciones al programa La Zona 10 de CV Radio, José Luis Oltra cuenta cómo fue el partido del debut del joven serbio: "Aquí se ha hablado del mejor debut de un futbolista en un partido. Uros me solicita el cambio cerca del final de aquel partido porque estaba exhausto, aunque mi intención era dejarlo en el campo. Cuando salió todo el estadio se puso en pie y eso lo he visto yo aquí pocas veces. En el resto de partidos ha estado inmenso". Oltra, que conoce bien al Valencia CF porque ha sido ex jugador y se crió en la cantera blanquinegra cree que "tiene nivel para el Valencia y a nosotros nos ha dado un plus de fútbol y de carácter competitivo que ha redundado en beneficio de todo el colectivo".

Oltra, reconocido valencianista, conoce a Racic desde los primeros partidos que jugó con el Valencia CF en pretemporada por eso insistió en tenerlo cedido ahora: "La verdad es que aquí, desde el primer día, es un poco el ídolo de la gente. Tiene un gran despliegue y abarca mucho campo; es lo que hoy en día se llama un centrocampista box to box. Va bien al suelo, aprieta, presiona, roba, va bien de cabeza porque tiene un físico envidiable, pero luego, además, llega al área rival, y tiene manejo, calidad y personalidad para pedir el balón".

Preguntado por las causas que han provocado que el futbolista explote de manera tan repentina, en opinión de Oltra, la motivación es una de las claves: "Creo que Uros no asimiló bien que pagasen un dinero importante por él que estaba jugando en el Estrella Roja, que era internacional Sub 21 con su país y que, de repente, el Valencia lo dejase en el filial. En Segunda B se ve jugando en campos de determinadas ciudades y de equipos con poca gente en la grada, creo que en esa categoría estaba desubicado. Su nivel de motivación con el filial era bajo por eso pasaba desapercibido allí. Aquí es diferente. Desde el primer día sabía que era una oportunidad para reivindicarse. Le explicamos que estaba en un equipo importante, que la Segunda división era muy fuerte y desde que vino ha competido fenomenal; nos ha aportado de forma increíble".

Dado su origen serbio, la prensa de Tenerife no ha dudado en comparar a Racic con Slavisa Jokanovic, uno de los jugadores referencia del conjunto chicharrero que jugó en primera división en los años 90: "Jokanovic tiene un trayectoria increíble que lo llevó al Chelsea. Ojalá, Racic pueda llegar a hacer lo mismo. A parte de ser serbios y jugar de mediocentros, Jokanovic era como más posicional, técnicamente a nivel de manejo puede que fuera superior. Racic tiene más despliegue y más llegada, yo creo que es más completo".