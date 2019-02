Duelo de Ferran con el hijo de George Weah en Glasgow

La eliminatoria brinda el marco perfecto para dejar huella. No es la Champions, pero el escenario y el adversario mantienen el aura que el fútbol concede a las leyendas. Marcelino ha tomado precauciones en la convocatoria y buscará energía nueva para superar a un Celtic que promete un partido cargado de adrenalina. Entre los jugadores que pueden entrar en el once está Ferran Torres. El extremo tiene hambre. Después de no participar ante Betis –en Copa del Rey– y quedarse sin minutos contra la Real, el choque emerge como una oportunidad para reivindicarse, en positivo. Por momento de forma y por confianza, Ferran está para aportar cosas importantes y lo ha demostrado. Ante el Sporting disparó la remontada, cambió el ritmo de la eliminatoria y abrió en canal a los asturianos. Asistencia y gol, el primero como valencianista. Ante el Celta, en el estadio de Balaídos, su entrada fue trascendental. Hizo el 1-1. Luego sentenció Rodrigo. Ante el Villarreal dejó otro pase de gol en la recta final.



Marcelino es consciente de lo mucho que le ha dado Ferran, pero mide al máximo cada paso. En el Parkhead está destinado a participar y su banda presenta una grieta: la izquierda emerge como flanco débil de los escoceses. El encuentro promete un alto nivel físico, pero el extremo está preparado para el reto. El Celtic tiene réplica generacional en sus filas: Timo Weah. Nacido en el mismo año (generación 2000), el delantero norteamericano es hijo de la leyenda George Weah, Balón de Oro en los 90 y figura de PSG y Milan. Timo llegó a Glasgow en el mercado invierno, cedido por el PSG hasta junio, y su impacto ha sido inmediato. Brendan Rodgers está explotando al máximo su desmarques, su profundidad, su velocidad y ritmo en todas las posiciones del ataque. Tres goles y una asistencia lleva en siete partidos. El hijo de Weah está causando sensación y está disfrutando de la experiencia en un gigante como el Celtic.

Timo tenía difícil ser protagonista en el PSG. En estos primeros partidos en Escocia ha jugado como atacante por las bandas y también como nueve, aunque por condiciones encaja como segundo punta. Tiene difícil ser titular, Oliver Burke se perfila como titular, pero arrastra problemas físicos. Édouard tampoco está al 100% y eso le concede opciones. Bala en la recámara, Weah promete. Timo tiene técnica y fuerza. Como Ferran, brilló en el Mundial Sub-17 de la India, fue la figura de Estados Unidos junto a Josh Sargent (Werder). Presente con valor futuro, como Jadon Sancho o Vinícius. Efecto 2000.