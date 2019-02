"¿Jaume o Neto? Tengo la decisión tomada para la portería"

Marcelino García Toral analizó junto a Gameiro el partido que enfrentará al Valencia CF contra el Celtic de Glasgow este jueves. Estas fueron sus palabras:

¿Cón qué ánimo afronta la Europa League?

Con la máxima ilusión, es una competición bonita, superactractiva para todos, mañana la empezamos, es difícil por la cantidad de bajas, contra un equipo que es mejor de lo que pensábamos, es muy difícil en su estadio, por lo tanto tenemos que jugar muy bien porque nuestra idea es continuar en esta competición.

¿Es un buen momento para dar una tregua a Parejo?

Tenemos dificultades en esa posición, cuando viene alguien de una lesión hay que ser cuidadoso, Coquelin arrastra molestias, Dani está con una saturación de esfuerzos, veremos cómo acaba el entrenamiento, somos capaces de compensar esos esfuerzos con el rendimiento del equipo, lo pensaremos bien y decidiremos. No sé si jugará de prinicipio o no jugará. Es algo que tenemos que valorar por lo acumulado y lo que resta.

No tiene a Santi Mina ni a Rodrigo. ¿Kang In o Guedes podrían jugar de segundo punta?

Jugando fuera de casa y viendo el partido que tenemos en mente, contemplamos la posibilidad de que Gonzalo o Cheryshev ocupen la posición de arriba. Es complicado que tengamos a Santi el domingo y bastante difícil a Rodrigo, entonces tenemos que hacer una valoración conjunta y en función de eso decidir. Es posible que tanto Gonzalo como Cheryshev puedan tener opciones.

El ambiente de Celtic Park.

Es uno de los ambientes más espectaculares que se viven en el fútbol a nivel europeo y estamos expectantes por eso, dicen que es similar a Anfield, donde estuve jugando un partido muy importante y fue un ambiente ensordecedor, aquí puede suceder lo mismo o más y eso es lo que quiere cualquier profesional, no hay mayor motivación que esa.

¿Qué es lo que más teme del Celtic?

Este equipo con su afición es un equipo que pone las cosas muy difíciles. Es un equipo intenso, rápido, juega un fútbol muy dinámico, vertical pero a través del pase, superintenso sin el balón, muy físico y una vez analizado el equipo nos ofrece un nivel superior al que pensábamos al inicio, nos va a poner las cosas muy difíciles. Hay que igualarles en intensidad y mantener ese ritmo los 90 minutos. El partido va a ser complicado, pero venimos con la ilusión de ganar y poner la eliminatoria a nuestra favor. Sabemos que pasaremos momentos de dificultades que tenemos que solventar con nuestra experiencia y carácter competitivo.

¿Es difícil que llegue al domingo Rodrigo? Parecía que se quedaba fuera por precaución.

Rodrigo está lesionado, si no estaría aquí. No sé de donde ha salido esa información, tiene una contusión muy fuerte, juega con molestias que van a más y nos vimos obligados a parar. Ya veremos cuál es la evolución. Me sorprende la información que me acabas de comentar.

Salir a ganar y sentenciar o eliminatoria de 180 minutos.

Quisiera dejar todos los partidos sentenciados juguemos contra quien juguemos, pero lo veo difícil. Es un partido de mucha dificultad, ganar en este campo es difícil, traemos muchas bajas y se me presenta un partido difícil, ojalá seamos capaces de ganar que es nuestro objetivo, pero no jugamos contra un rival desconocido, es un equipo con 60.000 almas aquí atizando sin parar y que tiene buenos jugadores jóvenes e internacionales. Hay futbolistas de un gran nivel físico y futbolístico. Vamos a tener que rendir a un gran nivel para pasar esta eliminatoria.

¿Qué jugadores le han impresionado más del Celtic?

Tiene un jugador lesionado importante que es el lateral izquierdo, Forrest es un buen jugador, Brown, Edouard, son jugadores que tienen un nivel alto y como equipo trabajan bien, tienen un buen entrenador que entrenó a todo un Liverpool y con una filosofía de juego de ataque. Es un buen equipo con buenos futbolistas. Algunos de ellos los veremos en equipos de alto nivel en un futuro.

¿La Europa League es para Neto?

Tenemos la decisión tomada, mañana la veréis, intentamos ser coherentes y dar oportunidad a los futbolistas, estamos muy satisfechos con los dos, por su trabajo y sus forma de ser dentro del vestuario. Yo estoy seguro desde el banquillo cuando juega uno u otro, tampoco creo que sea muy importante.

Problemas a balón parado y rival complicado. ¿Hay que evitar más que nunca estas jugadas?

Evitarlas siempre lo intentamos evitar, pero unas veces se puede y otras no, hay que defenderlos bien porque son altos y tienen buenos jugadores en el juego aéreo.

Garay jugará su sexto partido en 19 días. ¿Le preocupa?

Los tiene que jugar, ni me preocupa ni me deja de preocupar, yo creo que los centrales los acertáis seguro... no hay dudas. Garay está en un buen momento de forma, mejor que la temporada pasada y para nosotros es muy importante. Jugará con Diakhaby, son dos centrales de nuestra confianza y para el fin de semana esperamos conclusiones con Roncaglia que vuelve de la lesión y Gabriel, que tenemos esperanzas de que esté disponible. Ahora, a jugar Garay, han pasado cuatro días y estará en buena disposición.