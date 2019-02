Lo que piensa el vestuario del Valencia CF de la Europa League

La conexión entre el vestuario y Mestalla, estimulada por la Copa del Rey, es uno de los secretos principales en la reacción semanas atrás del Valencia CF. Una sintonía total en los deseos de unos y otros que ha servido para reconducir en positivo la presión de principio de temporada, una voluntad común que va más allá de disputar la final del clásico torneo del K.O. Las palabras de Carlos Soler y Toni Lato en la gala de premios de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana demuestran como en el seno del equipo se ha instaurado el objetivo de que este 2019 no pase a la historia como uno más. Este jueves comienza la Liga Europa, competición que premia al campeón con una plaza en la Champions League 2020, y los dos canteranos no dudan ni un ápice de las aspiraciones europeas.

«El día de la remontada con el Getafe fue increíble para nosotros, aficionados desde niños al Valencia. Todo un orgullo... Aún queda para poder ganarla. Afrontamos esta nueva competición pensando en ir avanzando, partido a partido, y a por el título», dice Toni Lato. «A la afición del Valencia CF le gusta que su equipo pelee por todo lo que está jugando. Estamos vivos en las tres competiciones. En la Liga, en una posición desde la que queremos seguir subiendo. En la Copa nos falta la vuelta con el Betis para jugar una final, que hace tiempo que no se da, y en la UEFA Europa League comienzan los dieciseisavos de final y vamos a intentar llegar lo más lejos posible... El Valencia va a por todo», añade Carlos Soler.

Los dos, Soler y Lato, forman parte de la expedición de 19 jugadores que este mediodía pondrán en avión rumbo a Glasgow, donde el equipo se entrenará esta tarde –20:00 horas en España– en el mítico escenario del partido de mañana, Celtic Park. Como en su día sucedió con la Copa, Marcelino empieza también la competición europea tomando precauciones con vistas al importante partido de Liga del domingo en Mestalla frente al Espanyol (16:15 horas). Una decisión calculada desde dos puntos de vista: el favoritismo del Valencia en la eliminatoria ante los escoceses y, sobre todo, la necesidad que existe de dar caza al Sevilla, ocupante a día de hoy de la última plaza Champions con seis puntos de ventaja.



Precaución con Rodrigo y Gayà

El Valencia CF emitió un comunicado a última hora de la tarde informando del estado físico de José Gayà y Rodrigo Moreno. Ambos, junto a Gabriel Paulista, se quedaron en casa. El entrenador decidió no forzar la máquina con ninguno de los tres con la esperanza de poder contar con ellos el domingo. El lateral no se entrenó por una sobrecarga en los isquios, mientras que Rodrigo sí trabajó con el grupo. No obstante, el delantero arrastra un pisotón en el pie izquierdo y se ha preferido no correr riesgos, ya que la zona de los metatarsianos es delicada. Gabriel aún se reestablece de molestias musculares.

El equipo deberá hacer noche el jueves en Glasgow tras el partido y, únicamente, dispondrá de dos entrenamientos antes de medirse al Espanyol. Una de las posibilidades en Escocia es que, después de que Parejo sume 20 partidos consecutivos, Marcelino apueste de inicio por Kondogbia y Coquelin.

Habrá cambios para gestionar la importancia de los dos partidos inminentes, sin embargo, el once será de plenas garantías con el objetivo de encarrilar mañana en la ida –21:00 horas– el pase a los octavos. En defensa Roncaglia también se une a la lista de bajas por sanción. Diakhaby regresará a la titularidad. La baja de Gayà la cubrirá Lato y la de Rodrigo en el ataque podría generar el debut de Sobrino en compañía del galo Gameiro. Materia prima suficiente para ganar e ir a «por todo».