El Valencia CF se come al Celtic

El Valencia tiene pie y medio en los octavos de final de la Europa League. Por no decir los dos. El equipo lo hizo más fácil de lo que parecía. Los de Marcelino García Toral impusieron su superioridad técnica desde el primer minuto y sentenciaron la eliminatoria por la vía rápida con la sociedad de ataque Denis Cheryshev-Rubén Sobrino. La nueva pareja de delanteros silenció Celtic Park con dos goles y dos asistencias. El Celtic se sintió inferior desde muy pronto y nunca tuvo capacidad de respuesta. El Valencia, por contra, igualó la intensidad de los escoceses y demostró ser tan superior que hasta se permitió el lujo en la segunda parte de dar descanso a Dani Parejo, rodar a Gonçalo Guedes y forzar la amarilla de Kondogbia para un partido de vuelta plácido en Mestalla. El Celtic de Glasgow es historia.

No se arrugó el Valencia por la mística puesta en escena del Celtic con más 60.000 almas "atizando sin parar" en la grada y cuatro faltas rozando el color amarillo en menos de veinte minutos al más puro estilo Getafe. El equipo salió serio, bien plantado y con la personalidad suficiente para no dejarse intimidar. Igualó la intensidad de los escoceses y desde ahí impuso una superioridad técnica que era mucha. Pronto se vio que la diferencia era abismal. El Valencia hizo daño sin balón presionando arriba la salida de balón temeraria de un Celtic falto de calidad. El equipo de Brendan Rodgers se empeñó en salir con el balón jugado desde atrás de forma incomprensible. Se autogeneraba problemas. Ni transiciones rápidas -solo una de Burke cortada por Neto- ni balones colgados como temía Marcelino. El Valencia vivió muy cómodo en Celtic Park desde el principio, maduró el partido con Parejo a los mandos y se adelantó en el marcador como no podía ser de otra manera: pérdida en la conducción de los escoceses, recuperacion de Dani y pase magistral del capitán al espacio. Rubén Sobrino y Cheryshev, la inédita pareja de ataque de Marcelino, hizo el resto. Asistencia del debutante y definición a puerta vacía del ruso en su nueva posición de inicio como segundo delantero. Golazo de una sociedad que minutos más tarde volvería a encontrarse. El Valencia se fue al descanso con ventaja de un gol, pero pudieron ser dos. Minutos antes Wass remató un centro de Carlos Soler desde la derecha perfectamente peinado por un Sobrino que ofreció un buen abanico de recursos como tarjeta de presentación. El Celtic estaba totalmente superado.

El partido estaba tan controlado que Marcelino se atrevió a dar descanso a Parejo. El técnico sentó al de Coslada tres meses después para dar entrada a Coquelin en el doble pivote. Hasta sin el capitán el Valencia fue superior. El equipo fue ambicioso y buscó el segundo para matar la eliminatoria por la vía rápida. La sociedad Sobrino-Cheryshev volvió a conectar. Esta vez con los papeles cambiados. El ruso asistió a Sobrino desde la banda izquierda y el nuevo delantero del Valencia remachó dentro del área. Gol y asistencia para cada uno de los dos. El Celtic, lejos de cambiar la dinámica del partido, siguió haciendo lo mismo. Tocó y tocó sin precisión y sin superar la línea de presión del Valencia. Eran incapaces. Lo único que podía meter al Celtic en el partido era que el Valencia bajara la intensidad, pero no lo permitieron. El partido estaba muerto. Marcelino aprovechó la última media hora para rodar a Guedes y forzar amarillas de cara a la vuelta. Las gradas de Celtic Park se vaciaron en los minutos finales. La sensación es que si el equipo hubiera necesitado más goles los hubiera marcado. El Valencia vuelve a Europa por la puerta grande.



Ficha técnica:

0 - Celtic: Bain, Toljan, Boyata, Simunovic, Izaguirre, Forrest, McGregor, Brown, Sinclair (Weah, m.59), Christie (Edouard, m.59) y Burke.

2 - Valencia: Neto, Piccini (Gameiro, m.78), Garay, Diakhaby, Lato, Carlos Soler, Parejo (Coquelin, m.46), Kondogbia, Wass, Rubén Sobrino y Cheryshev (Guedes, m.64).

Goles: 0-1, m.42: Cheryshev. 0-2, m.49: Rubén Sobrino.

Árbitro: Ovidiu Hategan (ROM). Amonestó a los locales Burke y Toljan y al visitante Kondogbia

Incidencias: partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa disputado en el estadio Celtic Park. Se guardó un minuto de silencio en memoria de jugador argentino Emiliano Sala, fallecido en un accidente aéreo en el mes de enero.