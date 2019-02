Así es la férula con la que podría jugar Neto

Marcelino García Toral esperará hasta última hora para tomar una decisión con respecto a la titularidad en la portería. Neto Murara entraba en la lista de convocados para el partido contra el Espanyol, pero su presencia en el once inicial es más que dudosa. El internacional brasileño no está totalmente recuperado de la fractura no desplazada de la falange distal 2 en el dedo índice de su mano derecha que sufrió el pasado jueves contra el Celtic de Glasgow.

Neto se entrenó este sábado en la ciudad deportiva de Paterna con la ayuda de una férula oculta bajo el guante, las sensaciones no fueron del todo malas sobre el campo, pero no está al cien por cien físicamente. La prueba es que el técnico se vio obligado a hacer una convocatoria de 19 efectivos con el propio Neto, Jaume Domènech y el tercer portero -titular en el Mestalla- Cristian Rivero.

La férula de Stack que llevaba el meta bajo el guante en el entrenamiento está fabricada en polipropileno. Su finalidad es inmovilizar la articulación interfalángica distal (la más próxima a la uña) manteniéndola en extensión o hiper-extensión, permitiendo en cambio el movimiento de la articulación interfalángica proximal para evitar posibles efectos adversos sobre el resto de articulaciones.



¿Jugará Neto? Marcelino no despejó las dudas. Según el técnico la decisión se tomará esta mañana en consenso entre el jugador y el cuerpo médico. «Dependerá de lo que decida conjuntamente el jugador y los doctores y sus propias sensaciones. Si él se encuentra seguro y los médicos también confirman que no hay riesgo mayor pues ya decidiremos. Estamos en un proceso de muy poco tiempo desde que se produjo la lesión y veremos cuál es la evolución en cuanto al dolor y si hay riesgo o no lo haya».

Lo que tiene claro el técnico es que no se correrán riesgos innecesarios en la toma de decisiones. «Nunca vamos a poner en riesgo la salud de ningún jugador, si hay el más mínimo riesgo de otra lesión más grave no vamos a incurrir en ese riesgo, lo evitaremos porque es lo lógico», explicaba el entrenador. El brasileño está dispuesto a competir con la férula, pero la recomendación médica pasa por descansar contra el Espanyol y no correr riesgos innecesarios de cara al tramo más importante de la temporada. Neto solo se ha perdido dos partidos esta temporada. El primero, contra el Betis en la jornada 4 entre un viaje con su selección y el Valencia-Juventus de Champions. El segundo, en el intrascendente Valencia-United de la jornada 6 de la Liga de Campeones. Ambos por rotaciones. Ninguno por lesión.



Jaume espera su oportunidad

En ambos jugó Jaume bajo palos. El de Almenara está preparado física y mentalmente para regresar a la portería en la Liga. El 'gat', que viene de quedarse 'fuera' en Celtic Park en el debut de una nueva competición, será titular el próximo 28 de febrero en la vuelta de las semifinales de Copa contra el Betis y no sería descabellado que Marcelino quisiera rodarlo para ese trascendental partido. Hoy tiene una oportunidad, como también el jueves en la vuelta de trámite contra los escoceses en Mestalla. Cristian Rivero, el portero titular del filial en segunda B, espera una oportunidad para al menos disfrutar de la experiencia de vivir un partido desde el banquillo. Un premio para el canterano.