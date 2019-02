Neto no ha tenido mucho trabajo. Solo ha tenido que intervenir una vez y desbarató el peligro con relativa solvencia pese a su fractura en el dedo. Suficiente para mantener la portería a cero en un partido en el que el Valencia CF dominó al conjunto catalán, acaparando las ocasiones de peligro, aunque sin demasiado acierto en los últimos metros. El conjunto de Marcelino no consiguió ver portería y acumula su decimocuarto empate en 24 jornadas. Estas son las declaraciones del guardameta a pie de campo ante las cámaras de BeIN Sports tras el empate sin goles en Mestalla.

¿Qué valoración hace del partido?

Es una pena porque necesitábamos el resultado de hoy pero como en el partido anterior nos dejamos puntos. Insisto, es una pena pero es lo que hay, tenemos que seguir trabajando, seguir creyendo y ser intensos. No podemos mirar hacia atrás.

Dos empates a cero en los últimos partidos de LaLiga en casa.

Como digo, al final lo que queremos es la victoria, hoy hemos tenido ocasiones para marcar pero el balón no ha entrado. El resultado es el que es y tenemos que continuar, no nos queda otra.

¿Qué pasa que se están dejando muchos puntos en casa?

Hay cosas en el fútbol que no tienen explicación, repetimos mucho esto pero es la realidad. Tenemos que seguir, estamos demostrando que podemos y que queremos otro resultado. Tenemos que mirar hacia adelante.

El equipo sigue fuera de las posiciones europeas.

Somos un equipo para estar más arriba, estamos luchando por esto, la clasificación está como está.

Ha jugado pese a una fractura en el dedo.

Desde que he llegado aquí siempre he dicho que lo que me gusta es jugar, es estar en el césped, participar en los partidos... He intentado llegar hasta donde podía, mientras esté en condiciones voy a querer jugar.