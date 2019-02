Sobrino y Roncaglia convencen desde el primer día

Se lo han ganado. Rubén Sobrino y Facundo Roncaglia han entrado de lleno en el equipo, es una cuestión de adaptación y de rendimiento. Los dos fichajes de invierno, que podrían estar en el once titular que esta tarde (16:15) pondrá en liza Marcelino, son el claro ejemplo de que a los sitios es mejor llegar preparado. Ambos despejaron cualquier duda en sus respectivos debuts. No necesitaron ensayos previos. Algunas claves sobre la filosofía de juego del equipo y confianza, esa es la fórmula. El delantero hizo en Glasgow el partido que nunca hizo Batshuayi. Y no solo por el gol y la asistencia –en este sentido su impacto fue determinante– sino por los movimientos y su presencia en el juego colectivo. El argentino, por su parte, se mostró aplicado y solvente ante la Real al lado de Garay tras haber disputado solo dos partidos en los últimos dos meses. Es evidente que han encajado en el engranaje. La muestra hasta la fecha es corta –solo un partido para cada uno– pero firme. Tanto Sobrino como Roncaglia conocían de antemano que, lejos de tener autopista hacia el once inicial –con el equipo ensamblado y sumido en una dinámica creciente de juego y resultados tras superar una etapa de crisis–, debían esperar a que llegara su momento. Las bajas han precipitado su entrada y dos semanas después se han ganado que Marcelino los considere ya al mismo nivel que a sus compañeros.

Lo reconocía el técnico en su comparecencia posterior a la victoria en The Paradise el pasado jueves. «Puede ser titular. Ha jugado a un muy alto nivel, a ver cómo se recupera porque venía de no jugar en bastante tiempo y a ver cuál es su recuperación pero si no logramos recuperar a Santi y a Rodrigo nos quedan Sobrino y Kevin, veremos también con Cheryshev y Gonçalo», indicó. Sobrino es una opción ante los pericos y no sería descabellado que hoy, a falta de una hora y media para el encuentro, su nombre estuviera entre los elegidos ante un rival al que ya vacunó en la primera vuelta, cuando puso Mendizorrotza de pie cerrando una remontada sobre la bocina en solo dos minutos. Marcelino le dejó claro que el del jueves no era ningún examen para él pero el atacante abandonó Celtic Park con un sobresaliente y en el once ideal de la jornada en Europa League. No era casualidad. El trabajo extra en Paterna y la adaptación de la mano de Cheryshev –su socio en las dos jugadas del 0-2 en Escocia– más las sensaciones que maneja en los últimos días –nunca ha marcado tantos goles en los entrenamientos como en el Valencia CF–, la calidad de sus compañeros y la forma de jugar del equipo dan pie a su rendimiento y Marcelino debe decidir si lo alinea o apuesta por Santi Mina.

La participación de Roncaglia está asegurada. Con la ausencia de Gabriel Paulista –todavía con problemas en el muslo– y la de Diakhaby, que cumple su último partido de sanción, el argentino volverá a formar junto a Garay contra un Espanyol que fue, en la temporada 2009/10, su primera experiencia en Europa. Llegó cedido desde Boca Juniors con 23 años y a las órdenes de Pochettino dio las primeras pinceladas de su fútbol en LaLiga.