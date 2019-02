Pipi Estrada vuelve a cargar contra Garay

El periodista Pipi Estrada ha vuelto a la carga contra Garay. El colaborador de El Chiringuito solía cargar duramente en redes sociales contra el jugador del Valencia CF y su mujer Tamara Gorro, que hasta le ganó un juicio por los "insultos constantes" que recibía por parte de Estrada.



Ahora el periodista ha vuelto a las andadas y ha dicho esto de Garay durante el partido que el Valencia CF ha disputado ante el Espanyol en Mestalla: "En los partidos que juega el Valencia CF se produce un fenómeno para estudiar en el programa de Cuarto Milenio, el locutor no nombra a Garay y es titular. ¡Qué cosas tiene el fútbol!".



Se supone que la ironía de Estrada es en referencia a que Garay no hace nada y por eso el locutor no lo nombra. El fútbol le importa poco a Estrada ya que no tiene en cuenta el excelente momento de forma del defensa del Valencia CF.



