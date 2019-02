Dos puntos perdidos: El Espanyol se escapa vivo

El Espanyol de Barcelona ha salido vivo de València. A pesar del sinfín de ocasiones de gol para el Valencia CF, incluida la última jugada del duelo, con un jugador más y Neto buscando el remate al lado de Diego López, el resultado no se movió durante los 90 minutos. El 0-0, pese al excelente partido de Marcelino, vuelve a radiografiar el problema de la ausencia de veneno... y también fortuna en ataque. Gameiro, con un chut al poste, y Dani Parejo, con un remate franco contra el portero, tuvieron los tres puntos en sus botas. Y lo que es peor, el décimo cuarto empate de la temporada significa una gran oportunidad perdida de haberse acercado al Sevilla FC en la puja por la cuarta plaza. Ese último billete hacia la Champions League 2019/20.

Mestalla vibró en los primeros compases del Valencia-Espanyol. Los once 'murciéliagos' pisaron el verde con las ideas claras y el ánimo decidido. Marcelino había apostado por Cheryshev y Ferran Torres, dos extremos a pierna natural, de los de siempre. La consigna estaba clara. Ensanchar el campo, abrir la defensa de los barceloneses y, al mismo al mismo tiempo, aprovechar las conexiones centrales de Dani Parejo y la movilidad de Kevin Gameiro en la línea de tres cuartos.

Sólo valía la victoria a la caza de las plazas europeas y la afición disfrutó en el primer cuarto del partido. El Valencia se comportó como debía, asumió el favoritismo y el rol de dominador. Movió la pelota con rapidez y criterio y los espanyolistas se dedicaron a retroceder y correr agobiados de lado a lado. José Gayà y Cheryshev se lanzaron por el flanco izquierdo, zona por donde una pared entre Sobrino y Parejo a punto estuvo de dejar solocon Diego López al nuevo delantero del Valencia. A los 12 minutos cayó el primer remate. El capitán blanquinegro tocó con la espuela un balón centrado por Gayà, que se marchó desviado.

La primera mitad concluyó con la estadística de posesión en favor del Espanyol (46-54), un mero espejismo de la realidad vivida sobre el campo. Los de Marcelino controlaron la situación en todo momento y, como en tantas otras ocasiones, sólo faltaba por afinar la culminación de la jugada. Neto, que jugó con una fractura en el dedo de la mano derecha, no intervino hasta que en el minuto 18 debió blocar un centro desde la derecha de Rosales. La presión local asfixiaba a los de Rubi. Fruto de este trabajo Gameiro dejó un buen balón a Cheryshev que el ruso envió alto.

La mejor ocasión del Valencia sucedió al filo de la media hora. En una acción rápida Ferran vio a la perfección el desmarque en carrera de Gameiro. Fenomenal asistencia al espacio del valenciano... y fenomenal chut de primeras del pequeño delantero galo. La pelota se estrelló en el poste de Diego López. La grada rompió a aplaudir, sabedora de que los suyos estaban mereciendo la victoria. El grito de "a por ellos" fue la confirmación de que el público aprobaba con muy buena nota todos esfuerzos del equipo. Ferran, el mejor junto con Gayà, volvió a levantar a la afición con un talentoso regate en la esquina. Poco después conectó un remate por arriba de la portería rival.



Gran defensa

La defensa, otra vez con la dupla argentina Garay-Roncaglia rayando a gran altura, controló totalmente la situación en los primeros 45 minutos. El '24', capo de la zaga, se lanzó al suelo para robar al chino Wu Lei un peligroso balón. La única aproximación del estresado Espanyol en este periodo fue un disparo fuera del excanterano del Valencia Borja Iglesias.

A la vuelta del descanso, la Curva Nord alentó al Valencia desde el inicio, reclamando al equipo la misma amición del primer tiempo. Y la voluntad del Valencia no decayó. En ningún momento. Muy pronto Garay no tardó en levantar al respetable nuevamente del asiento. El argentino remachó con la cabeza un servicio de esquina de Parejo. Diego López se quedó parado, pero el esférico no quiso entrar en las redes. Poco después los visitantes llegó una de las escasas réplicas visitantes. Un chut de Rosales que cayó en el área, donde un jugador espanyolista cabeceó alto.

El Valencia continuó presionando la salida del juego blanquiazules con un hambre descomunal, esas mismas ganas con las que Roncaglia recuperó la posición en carrera para ponerse como un muro delante del área del 'Panda' Iglesias. Colosal. Por todo el esfuerzo de los jugadores Mestalla apludió a rabiar el primer cambio, la salida hacia el banquillo de un Rubén Sobrino que se dejó el alma en cada carrera. Guedes entró en su lugar, pasando a hacer de segundo delantero. No tardaría en caer la ocasión más clara de todas. Daniel Wass desbordó por la derecha y su medido servicio al área le vino franco a Parejo. El capitán chutó contra los pies del portero. Increíble.

La afición tampoco cesó en su empeño de conducir a los de Marcelino hacia el triunfo... tan necesario. El clásico grito de guerra "a por ellos" volvió a retumbar de nuevo con fuerza. Otra vez en el cambio, ahora Kondogbia por Coquelin, los 40.000 presentes ovacionaron el trabajo de su futbolista. Instantes antes Guedes había puesto la pelota a la zona del segundo para la chilena de Gameiro. Otra vez, fuera. El Valenci estaba acosando de tal manera al Espanyol que en un córner y otro la pelota se paseó por el área sin premio. Gayà, inmenso todo el duelo, probó fortuna con un disparo cruzado. Pero nada.

El Espanyol, casi muerto en ataque, dio señales de vida con un derechado del revulsivo de Rubi, Puado. Neto respondió colocando con firmeza las manoplas. El partido se acercaba al final y Marcelino quemó la última bala. Ferran dejó su lugar a Santi Mina. Las ocasiones no pararon de producirse. Primero Roncaglia con un cabezazo y, a punto de cumplirse el 90, Gameiro en el interior del área con un zurdazo. Tampoco cayó el gol. A Mestalla le quedaban cinco minutos de sufrimiento y esperanza con los cinco minutos de añadido. La afición puso toda la carne en el asador animando a los suyos. Fue el jugador número 12, dando una vez más muestras del escelente comportamiento que está tendiendo durante una temporada complicada en el contexto del Centenario. Sin embargo, la muralla del Espanyol resistió sin caer y llevándose un punto de Mestalla.



Ficha Técnica:



0 - Valencia CF: Neto; Wass, Garay, Roncaglia; Gayà, Ferran Torres (Santi Mina, m.76), Parejo, Coquelin (Kondogbia, m.68), Cheryshev, Gameiro y Sobrino (Guedes, m.57).

0 - RCD Espanyol: Diego López; Rosales, David López, Mario Hermoso, Javi López; Granero, Roca, Darder (Puado, m.64); Melendo, Wu Lei (Semedo, m.72) y Borja Iglesias (Ferreyra, m.73).

Árbitro: Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó por el Valencia a Coquelin y Roncaglia, y por el Espanyol a Roca. Expulsó al visitante Javi López por doble amonestación en el tiempo de prolongación.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga disputado en Mestalla ante 39.564 espectadores. Los jugadores del Español saltaron al campo con una camiseta blanca en la que se podía leer: 'Ánimo Pablo' para dar apoyo a su compañero Pablo Piatti, quien sufrió una grave lesión.