¿Por qué el VAR no concede penalti sobre Wass?

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, se quejó del VAR tras el partido que su equipo disputó en Mestalla ante el Espanyol y que terminó con empate a cero.



Marcelino lamentó una jugada que el VAR señaló un fuera de juego que invalidaba un penalti cometido sobre Wass: "No he visto la jugada, que yo sepa los fueras de juego no los revisa el VAR. Si hay penalti o no... No lo he visto pero si no hay fuera de juego no tengo ninguna explicación. El VAR empezó muy bien pero esta semana ves cosas que te extrañan un poco. Toda experiencia nueva necesita una mejora pero si no hay fuera de juego y es penalti esta semana no ha actuado de forma correcta" dijo el técnico asturiano.



Según informa Onda Cero, esta es la explicación a porqué no se señaló el penalti:

"El VAR tiró la línea que demostraba la posición de fuera de Gameiro, interpretaron que influía en la jugada con lo que se anula el penalti a Wass. La imagen de la línea no se hace pública porque no contradice lo pitado en campo".

Es decir, el VAR no rearbitra fueras de juego, a no ser que la jugada pueda terminar en gol. Si se marca un gol en fuera de juego el VAR anula el gol, y si previamente a un penalti hay un fuera de juego, el VAR actúa y sí señala el fuera de juego porque, por decirlo de alguna manera, el penalti es una jugada de gol.



Por lo tanto, donde está el error de los colegiadas es en dilucidar si Kevin Gameiro estaba en posición de fuera de juego cuando Parejo remata a gol, porque Diego López detuvo el balón y en el rechace se comete el penalti sobre Wass, que queda previamente invalidado.





#ValenciaCF ??



Según fuentes consultadas



El VAR tiró la línea que demostraba la posición de fuera de Gameiro, interpretaron que influía en la jugada con lo que se anula el penalti a Wass



La imagen de la línea no se hace pública porque no contradice lo pitado en campo pic.twitter.com/zxbW5EVVNV — ONDA DEPORTIVA (@ODValencia) 18 de febrero de 2019