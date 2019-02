Aytekin, el árbitro que desató la ira del jeque

Alemán de origen turco, Deniz Aytekin es el encargado de dirigir el partido ee vuelta entre el Valencia CF y el Celtic de Glasgow, en el que ambos equipos se juegan el pase a los octavos de final de la Europa League con ventaja de 2-0 para los valencianistas. Un gigante de casi dos metros de altura que desató hace dos temporadas la ira del presidente del PSG, Naser Al-Khelaïfi, después de un partido de la Liga de Campeones que enfrentó a su equipo con el FC Barcelona.

Fue la noche del milagro en el Camp Nou, salpicado eso sí por la polémica. El PSG llegaba a Barcelona virtualmente clasificado para los cuartos de final después de un rotundo 4-0 en el Parque de los Príncipes. Pero, después de que Messi pusiera el 3-0 en la vuelta al transformar un riguroso penalti, Cavani en el 62 lograba el 3-1 en lo que parecía el carpetazo a la eliminatoria. No fue así, porque entre el 87 y el 94, con un recital de controvertidas decisiones de Aytekin, el Barça lograba el cuarto, el quinto y el sexto que le daba de manera sorprendente la clasificación.

Días después, en una entrevista al diario Le Parisien, el presidente del conjunto parisino, Nasser Al-Khelaïfi, criticaba duramente la actuación del colegiado alemán: "uno no puede evitar pensar que el resultado de este partido podría haber sido diferente con un arbitraje clarividente. No queremos ocultar nuestros fallos. Hemos manejado mal el partido, hemos administrado peor los últimos ocho minutos. Y por norma general no hablo del árbitro. Hay mucho en juego y los árbitros deben saberlo. No hay espacio para el nerviosismo ni para la falta de lucidez. Todo el mundo vio el penalti a Di María que podría habernos permitido llegar al 3-2 y acabar sin duda con todo el suspense. Sin olvidar que no hubo penalti sobre Suárez".

Un año después, tras caer por 3-1 en el Santiago Bernabéu en otra eliminatoria de Champions League, Nasser volvió a referirse a este arbitraje: "el año pasado contra el Barcelona, el árbitro... Hoy, el árbitro... Ya basta. No somos el Real Madrid pero ya basta. No es bueno para el fútbol europeo. Creo que la UEFA tiene que hacer algo".

La prensa francesa, además, reflejó que Deniz Aytekin faltó el respeto a los jugadores del PSG, a los que dijo varias veces "jódete" cuando le rodearon para protestar sus decisiones.

También Unai Emery, entrenador entonces del PSG, se refirió a la actuación del alemán tras aquel partido: "Hay cosas que no se pueden controlar como la actuación arbitral. Influyó en el resultado. Nos tenemos que ganar el respeto...".

Aytekin estará asistido en el partido de Mestalla por los jueces de área Eduard Beitinger y Rafael Foltyn, los de área Christian Dingert y Benjamin Cortus, así como el cuarto árbitro Christian Gittelmann, todos ellos de nacionalidad alemana.