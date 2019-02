Marcelino no aclara si jugará Neto o Jaume

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral todavía no ha decidido si jugará Neto o Jaume Domenech el partido de vuelta de Europa League ante el Celtic de Glasgow que se disputa este jueves en Mestalla. Al técnico asturiano se le ha preguntado si ante lo favorable de marcador, con la eliminatoria sentenciada casi 0-2, y teniendo en cuenta que Neto tiene una rotura en un dedo y que Jaume jugará el partido de Copa del Rey ante el Betis, si jugará el guardameta de Almenara, y esto ha dicho: "No te puedo confirmar en este caso que juegue uno u otro, mañana decidiremos. Pero es que no creo que la eliminatoria esté decidida, está favorable por el buen trabajo pero no queremos provocar sorpresas.Tenemos que respetar la capacidad del rival".

Y una pregunta similar se le ha hecho sobre Dani Parejo: "Dani está acostumbrado a jugar de forma repetida y como vimos en todo este tiempo en que jugó tres partidos a la semana, y tenemos la baja de Kondogbia y decidiremos. Tenemos que valorar el estado físico de Coquelin que viene jugando desde enero con unas molestias musculares y tenemos que ser prudentes para dosificar y no provocar una lesión que le impida jugar. También tenemos la opción de Carlos Soler porque para el lateral derecho tiene que jugar Wass ya que no están ni Piccini ni Roncaglia. Veremos cómo movemos el puzle".

También confirmó que ha convocado a tres laterales izquierdos, Lato, Gayà y Centelles porque alguno puede actuar de central y Gayà incluso en el centro del campo.