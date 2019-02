Pregunta a Marcelino: ¿pueden entrar Ferran Torres y Kang in Lee?

Marcelino ha sido protagonista en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna para analizar el partido de este jueves ante el Celtic en Mestalla. El técnico cuenta con numerosas bajas y algunas dudas en el once inicial, como la presencia de Neto o Jaume bajo palos, una posible rotación de Dani Parejo, además de la posibilidad de dar minutos a jugadores como Ferran Torres o Kang in Lee.



Rueda de prensa íntegra

¿Puede haber relajación por el 0-2 de la ida? ¿Ha trabado en ese aspecto?

La relajación siempre es mala compañera de viaje, la mentalidad debe ser ganar independientemente de la eliminatoria anterior, vamos a intentar convencer a los jugadores para que den el máximo esfuerzo y concentración porque ese es el camino para conseguir un buen resultado y estar en la siguiente fase.

¿Va a dar descanso a los jugadores habituales? ¿Pueden entrar Ferran y Kang In?

Todos los partidos son importantes, no podemos relajarnos y pensar que está todo hecho, mañana decidiremos los jugadores que van a participar, tendremos en cuenta los esfuerzos acumulados y el partido del domingo, pero damos prioridad a este partido. Tanto Ferran como Kang In tiene opciones de participar.

Vuelves a tener a Garay y Diahkaby solo. ¿Van a volver a repetir o te planteas dar descanso a Garay?

Vuelvo confirmar que van a jugar los dos, no tenemos más.

¿Es una buena oportunidad para rodar a Guedes? ¿Se van a recuperar los lesionados para Leganés?

Guedes está para jugar de principio y hoy aún es un poco precipitado saber si estarán para el domingo, esperamos y deseamos que sí que podamos recuperar a alguno de ellos.

¿Cree que va a cambiar el Celtic con respecto a la ida?

El Celtic tiene una filosofía de juego clara y si no ha podido llevarla a cabo es por el buen trabajo de organización del Valencia, además los momentos de los goles tuvieron una incidencia importante, creíamos que el Celtic iba a ser peligroso allí y si no lo fue fue por el gran trabajo de los jugadores del Valencia, conocemos a su entrenador y no se va a producir un cambio en su forma de afrontar el partido.

¿El de mañana, como la eliminatoria está decidida, puede ser partido para Jaume?

No te puedo confirmar que juegue uno u otro, mañana decidiremos, pero es que no creo que esté decidida, hay que tener el máximo respeto y no queremos ninguna sorpresa, la forma de evitarlo es acercarnos a nuestro máximo redimiendo y respetar la capacidad del rival.

¿Puede rotar Dani Parejo?

Dani está acostumbrado a jugar de forma repetida con tres partidos a la semana y no bajar su rendimiento y mañana tenemos la baja de Kondogbia y veremos por qué opciones nos decantamos. Hay que valorar el estado físico de Coquelin que viene jugando desde enero con molestias y hay que ser prudentes y dosificar sus esfuerzos, luego está la opción de Carlos porque Wass tiene que jugar de lateral derecho al no tener a Piccini y Roncaglia, veremos cómo movemos el puzzle.

Lleva tres laterales izquierdos. ¿Es por qué alguno de los tres puede jugar de central?

Sí, así es, y porque José nos puede dar una opción ofensiva en caso de que así debe de ser, y esta es la idea. Centelles es un futbolista que creemos que tiene un porvenir importante, ya fue convocado en la ida y vistas las opciones es el defensa que en la defensa del filial más condiciones reúne en un principio para jugar en el primer equipo.

¿Te convence la Supercopa en el formato final four?

No lo sé, si los organismos que rigen el fútbol lo determinan oportuno, los clubes y los profesionales nos adaptamos a la competición no hay problema.

Vista la situación actual, ¿En algún momento se ha planteado su filosófica de hacer plantillas cortas?

No.

¿Qué espera de la afición mañana en Mestalla después de lo vivido en Celtic Park?

Allí vivimos un gran ambiente y aquí estamos también acostumbrados, solo tenemos agradecimientos para ellos, seguro que va a haber un buen ambiente, es lógico que el horario es incómodo, pero es algo que nos suele suceder, tanto afición como profesionales queremos participar en ella y seguro que los que vengan nos van a apoyar. La afición ve que el equipo lo da todo, no se le puede pedir más a los futbolistas, por eso intentaremos acumular ese esfuerzo, traducir ese esfuerzo en goles y dar una alegría a la afición.

¿Le convence lo que ha dicho López Nieto sobre el penalti no señalado sobre Wass?

No, no había fuera de juego de Wass y Gameiro no participa en la acción, pero me da igual, no me merece ninguna consideración ni atención, el árbittro pita, el VAR se utiliza y nosotros a jugar al fútbol.