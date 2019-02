Alineaciones probables del Valencia CF-Celtic

La vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League contra el Celtic de Glasgow, con la tranquilidad del 0-2 de la ida, no es un partido de trámite para todos. Para algunos futbolistas hay mucho en juego esta tarde en Mestalla. Es el caso de Gonçalo Guedes y Kang In. El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, ha anunciado que el portugués ya está preparado para jugar desde el principio dos meses después de su operación y también tiene la intención de darle minutos al surcoreano después de cinco partidos en el ostracismo. Es un partido para Guedes y Kang In.

«Guedes está para jugar de principio». Así de tajante se mostraba Marcelino cuando le preguntaron por las posibilidades del portugués de jugar de inicio contra el Celtic. El escenario es perfecto para que Gonçalo entre al once titular por primera vez desde la lesión y gane en ritmo de competición de cara a los partidos trascendentales del domingo contra el Leganés y el próximo jueves contra el Betis. El luso está siguiendo un plan de incorporación progresiva a la competición desde que volvió a los terrenos de juego. El '7' regresó contra la Real Sociedad con 15 minutos, jugó 23' frente al Celtic en Escocia y dio un pasito más el domingo pasado contra el Espanyol con un total 32 minutos. Ha llegado la hora de jugar de inicio. Aunque sea una hora. Es el siguiente escalón para recuperar a un Guedes al cien por cien. Su última actuación invita al optimismo. Al jugador se le vio con más chispa y velocidad. Dejó un regate, dos regates y cuatro centros al área asumiendo, quizás hasta demasiado, la responsabilidad de tirar del carro del equipo. Por ganas no será.

Las mismas tiene Kang In. El surcoreano fue junto a Rodrigo Moreno el gran héroe de la remontada al Getafe en los cuartos de final de la Copa. Participó en los últimos dos goles y levantó a la grada con su calidad técnica. Sin embargo, aquella actuación contra los de Bordalás no ha tenido continuidad. El canterano no juega desde aquella noche loca del próxima 29 de enero. Inexplicablemente no ha jugado ningún minuto en febrero. Está a cero. Se quedó en el banquillo sin participar en liga contra el Barcelona, Real Sociedad y Espanyol y tampoco tuvo minutos frente al Celtic en Europa y el Betis en Copa. Esta tarde volverá a ser protagonista. Así lo admitía Marcelino: «Decidiremos los jugadores que van a participar, tendremos en cuenta los esfuerzos acumulados y el partido del domingo, pero damos prioridad a este partido. Tanto Ferran Torres como Kang In, como el resto de compañeros, tienen opciones de participar», decía.



Coquelin arrastra molestias

Marcelino dará entrada a jugadores menos habituales, pero no tiene claro si podrá dar descanso a Dani Parejo en el doble pivote. El técnico lo considera insustituible. «Dani está acostumbrado a jugar de forma repetida con tres partidos a la semana y no bajar su rendimiento y mañana -por hoy- tenemos la baja de Kondogbia y veremos por qué opciones nos decantamos. Hay que valorar el estado físico de Coquelin que viene jugando desde enero con molestias y hay que ser prudentes y dosificar sus esfuerzos, luego está la opción de Carlos porque Wass tiene que jugar de lateral derecho al no tener a Piccini y Roncaglia, veremos cómo movemos el puzzle», explicaba el asturiano en sala de prensa.

Marcelino dejó en al aire la portería y apuesta por «tener el máximo respeto y no queremos ninguna sorpresa, la forma de evitarlo es acercarnos a nuestro máximo redimiendo y respetar la capacidad del rival». El técnico no espera un Celtic muy diferente al del pasado jueves en tierras escocesas. «El Celtic tiene una filosofía de juego clara y si no ha podido llevarla a cabo es por el buen trabajo de organización del Valencia, además los momentos de los goles tuvieron una incidencia importante, creíamos que el Celtic iba a ser peligroso allí en su estadio con su gente y si no lo fue fue por el gran trabajo de los jugadores del Valencia, conocemos a su entrenador y no se va a producir un cambio en su forma de afrontar el partido».



Alineaciones probables:



Valencia CF: Jaume Doménech, Wass, Garay, Diakhaby, Lato, Ferran Torres, Dani Parejo, Coquelin, Guedes, Rubén Sobrino y Santi Mina.

Celtic: Bain; Toljan, Boyata, Simunovic, Emilio, Brown, McGregor, Sinclair, Weah, Forrest y Edouard.