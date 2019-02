Garay, Kang In, rivales de la Europa League... Marcelino habla claro

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha avanzado que la lesión muscular de Ezequiel Garay es grave y no confía en poder volver a contar con el argentino hasta después del parón. Es decir, el '24' deberá perderse los próximos siete partidos tras haber alcanzado un gran estado de forma. Leganés, Betis, Athletic, Girona, Getafe y los dos partidos de octavos de final de la UEFA Europa League. Una competición para la que el entrenador asturiano prefiere no cruzarse con ningún equipo español en esta siguiente eliminatoria.



¿Cómo está Garay de la lesión? ¿Se le vino a la cabeza la posibilidad de darle descanso antes del partido?

"Estamos satisfechos de haber pasado la eliminatoria como es lógico, aunque los primeros 35 minutos me gustaron más bien poco. Tiene parte de lógica porque cuando tienes un resultado tan favorable dle primer partido, 0-2, en el segundo siempre se tiende a la relajación, a esa posible relajación. En ese tiempo el Celtic fue superior y, a partir de la expulsión, fuimos claros dominadores y merecedores del triunfo"

"En cuanto a la lesión, vamos a perder a Garay para una temporadita, antes del parón será complicado que juegue. Por lo tanto, es una baja importante. Me gustaría ser adivino, pero desgraciadamente no lo soy... y cuando tienes dos centrales, pues pones a los dos que tienes. La otra opción fue colocar a un pivote de central. Son circunstancias que vienen así, un lesionado, un expulsado y, por desgracia, se nos lesionó un jugador muy importante. Yo siempre di importancia a este partido, creí que no sería sencillo. No me arrepiento de la decisión tomada, era la lógica que corespondía. Las lesiones existen en el fútbol. Intentamos evitarlas, pero cuando juegas desde septiembre tres partidos a la semana, por desgracia, sucede esto".



¿Por qué dijo que no le ha gustado hoy el Valencia CF?

"No me gustaron los primeros 35 minutos, a partir del 37 con la expulsión fuimos muy superiores, también era lógico por la superioridad numérica. En el fútbol actual suele ser definitivo. No me gustó porque estuvimos poco intensos, poco colectivos y estáticos con el balón. Debimos ser más pausados con la pelota, pero la impronta de este equipo siempre es intentar atacar, lo que procedía era tener posesión, hacerlos salir y generarles espacios en su propio campo. Sabéis mi opinión: en partidos de máxima exigencia es muy importante tener en esa zona central a Coquelin o Kondogbia con cualquiera de los otros futbolistas. Cuando no tenemos a uno de los dos tenemos más dificultad sin el balón y 11 contra 11 hoy también se pudo comprobar"

¿Qué rival prefiere en el sorteo? Arsenal, Nápoles, Inter... Más que la Europa League parece una Champions B...

"Da igual que prefiera uno u otro, no va a salir el que pida... además, faltan partidos y no tengo conocimiento de todos los posibles rivales. No me gustaría un equipo español, ya nos conocemos suficiente, además con el Betis estamos jugando en la Copa. Preferíría no tener un rival de la Liga, después con el que sea tenemos la máxima ilusión de pasar la eliminatoria"

¿No cree que Kang In cada vez que sale al campo invita a tener poca paciencia para verlo más?

"Quisiera ponerlo, pero tengo que quitar a otro, y no me deja el reglamento... y tengo seis posibles jugadores de banda en este momento y solo jugamos con dos. Si Kang In merece jugar, jugará, si creo que tiene capacidad, más que otro compañero, se llame como se llame, jugará. Hay que ver su contexto en cada momento y lo que pueda aportar bienvenido sea. Y Kang In ya nos ha aportado. El tiempo va determinando qué decisiones se toman, intentando siempre ser justo y sin mirar el carné de identidad. Ferran tuvo un proceso, jugó poco el año pasado, este más y cada vez mejor. Este es el proceso con un jugador joven. ¿Cuántos futbolistas jóvenes en toda Europa en equipos del nivel del Valencia han jugado con 18 años esta semana?

¿Cómo está Gabriel Paulista y Rodrigo?

"Creemos que pueden llegar, pero es importante el entrenamiento de mañana y pasado para estos que vienen de tener lesiones y no estar con el grupo. Si todo transcurre como esperamos y no hay nada que no deseamos, creemos que para el jueves ambos van a estar disponibles y es posible para el domingo, pero no os lo puedo asegurar"

¿Ve a Ferran como futuro lateral?

"No lo veo, esta situación en un momento del partido también la hicimos contra el Getafe. Con un resultado favorable debemos ver perspectivas, un central lesionado, en lateral la lesión de Piccini y Wass con una sobrecarga importante de partidos... todo lo que sea descargar es positivo. No tenemos más elecciones posibles, como pasó con Garay. De ahí fue el cambio, pero Ferran es un jugador ofensivo, que cada vez tiene mejor rendimiento y no lo veo como lateral a corto plazo y en un futuro tampoco"

Situación delicada en el centro de la zaga

"Para el domingo tendremos, si no hay circunstancia adversas, a Diakhaby y Roncaglia... y la posibilidad de Gabriel. No tenemos más. Ese partido para nosotros es importante, luego tenemos cuatro días para recuperar, son suficientes. El problema es más después de jugar jueves y jugar domingo a las 12:00, el periodo de recuperación es menor, pero con lo habituados a jugar tres partidos por semana que están los jugadores no es un impedimento tras cuatro días de recuperación"

¿Cómo va a gestionar las rotaciones?

"Venimos diciendo que tenemos la prioridad en la Liga. Claro, luego la situaciones vienen, gracias al gran trabajo estamos a un paso de una final de Copa en la temporada del Centenario, eso es muy importante para todos, para los profesionales y para la afición. Ahora jugamos en estos dos partidos, ya veremos los siguientes. Decido los descansos en base a las pruebas desde el punto de vista físico para evitar situaciones de lesión compensamos las cargas. Las desgracias a veces pasa por traumatismos o lesiones musculares"